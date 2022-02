Badger-Accordion Component for Vue 2.0

This package is a wrapper for the badger-accordion made by Stuart Nelson

Badger-Accordion-Repository:

https://github.com/stuartjnelson/badger-accordion

Installation

Install package

npm install vue-badger-accordion --save

Setup

import {BadgerAccordion, BadgerAccordionItem} from 'vue-badger-accordion'

Implement globally

Vue.component( 'BadgerAccordion' , BadgerAccordion) Vue.component( 'BadgerAccordionItem' , BadgerAccordionItem)

Implement locally

export default { components : { BadgerAccordion, BadgerAccordionItem } }

Example

< badger-accordion > < badger-accordion-item > < template slot = "header" > First Accordion Header </ template > < template slot = "content" > First Accordion Content </ template > </ badger-accordion-item > < badger-accordion-item > < template slot = "header" > Second Accordion Header </ template > < template slot = "content" > Second Accordion Content </ template > </ badger-accordion-item > </ badger-accordion >

Note: You can replace the template-tag with all regular html-tags, just remember to add the slot-parameter.

Options

Options can be implemented by component property "option".

< badger-accordion :options = "{...}" > ... </ badger-accordion >

A list of available options could be found in the badger-accordion repository

https://github.com/stuartjnelson/badger-accordion#options

Events

You can handle open/close-Events for each AccordionItem

< badger-accordion > < badger-accordion-item @ open = "onOpenItem" @ close = "onCloseItem" > < template slot = "header" > First Accordion Header </ template > < template slot = "content" > First Accordion Content </ template > </ badger-accordion-item > </ badger-accordion >

methods: { ... onOpenItem() { }, onCloseItem() { } }

Thanks to elbojoloco for that change.

Custom state-indicators/-icons

By default the Accordion-Header shows an state-indicator (+/-). You can easily disable or replace them with images or your favorite icon-font by set the icon-property.

Set Icons - Basic

with font-library e.g. font-awesome

< badger-accordion :icons = "{opened: '<i class=" fas fa-chevron-down "> </ i > ', closed: ' < i class = "fas fa-chevron-up" > </ i > '}">

with images

< badger-accordion :icons = "{opened: '<img src=" opened.png "> ', closed: ' < img src = "closed.png" > '}">

Set Icons - Advanced

Sometimes you may want greater control of your the state icon renders. In this case you can pass a vue component in directly to the badger accordion:

const MyComponent = { template : ` <span class="my-icon">{{ opened ? 'I am open' : ' I am closed' }}</span> ` , props : { opened : { type : Boolean , default : false , }, }, }; export default { components : { BadgerAccodion, BadgerAccordionItem, }, data() { return { iconComponent : MyComponent, }; }, }

< badger-accordion iconComponent = "iconComponent" > </ badger-accordion >

Disable Icons

< badger-accordion :icons = "false" >

Open single accordion by default

< badger-accordion :default-open-header-index = "1" >

Methods

All Methods of badger-accordion are also available. Just add a ref to you accordion and you can access them.

< badger-accordion ref = "myAccordion" >

this .$refs.myAccordion.open( 0 );

A list of available methods could be found in the badger-accordion repository

https://github.com/stuartjnelson/badger-accordion#methods