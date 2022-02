基于 Vue.js & Better-Scroll 的移动端 picker 组件

Features

支持单列、多列和联级数据

内置时间、日期数据

滚轮 3D 效果

颜色可配置

Demo

PS:Demo 已启用 Service Worker

Installation

npm install vue-awesome-picker --save

Usage

import AwesomePicker from 'vue-awesome-picker' ; Vue.use(AwesomePicker);

<awesome-picker ref= "picker" :data= "picker.data" :anchor= "picker.anchor" :textTitle= "picker.textTitle" :textConfirm= "picker.textConfirm" :textCancel= "picker.textCancel" :colorTitle= "picker.colorTitle" :colorConfirm= "picker.colorConfirm" :colorCancel= "picker.colorCancel" :swipeTime= "picker.swipeTime" @cancel= "handlePickerCancel" @confirm= "handlePickerConfirm" > </ awesome-picker >

methods: { show() { this .$refs.picker.show(); } }

Props

参数 描述 可选 类型 默认 data 详细描述见下文 Array anchor 详细描述见下文 Array type 内置 picker 类型

无需传入 data date, time String textTitle title 文案 String textConfirm confirm 文案 String 确定 textCancel cancel 文案 String 取消 colorTitle title 颜色 String #000000 colorConfirm confirm 颜色 String #42b983 colorCancel cancel 颜色 String #999999 swipeTime 滚动速度(better-scroll swipeTime) Number 1800

data

vue-awesome-picker 通过数据结构不同来区分是普通 picker 还是联级 picker, 所以请严格按照以下数据结构进行配置

单列、多列 picker 以双层数组的形式传入 data

[ [ 'a' , 'b' , 'c' , 'd' , 'e' , 'f' , 'g' , 'h' , 'i' , 'j' , 'k' , 'l' , 'm' , 'n' , 'o' , 'p' , 'q' , 'r' , 's' , 't' , 'u' , 'v' , 'w' , 'x' , 'y' , 'z' ], [ 'A' , 'B' , 'C' , 'D' , 'E' , 'F' , 'G' , 'H' , 'I' , 'J' , 'K' , 'L' , 'M' , 'N' , 'O' , 'P' , 'Q' , 'R' , 'S' , 'T' , 'U' , 'V' , 'W' , 'X' , 'Y' , 'Z' ] ]

联级 picker 通过 children 构造出具有层级关系的数据

[ { value : 'A' , children : [ { value : 'A-a' }, { value : 'A-b' }, { value : 'A-c' } ] }, { value : 'B' , children : [ { value : 'B-a' }, { value : 'B-b' } ] }, ]

anchor

anchor 是 picker 展开时每一列默认滚动的锚点位置或值的数组, 兼容两种数据结构, 未匹配到默认选中第0项

[推荐]数组对象形式: 与事件 confirm 返回的参数数据结构相同, 对象里可以只存在 index 或 value, 当存在 index 时优先匹配 index

[ { index : 0 , value : 'A' }, { index : 0 , value : 'A-a' } ]

单层数组形式: index 组成的数组

[ 0 , 0 ]

Methods

方法 描述 show 展开显示 picker

Events

事件 描述 参数 confirm 点击 confirm 按钮后触发 [{ index: xxx, value: xxx }...]

index: 当前选中的 item 在当列的 index

value: 当前选中 item 的 value cancel 点击 cancel 按钮后触发

Development