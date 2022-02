Live Demo & Documentation: https://fritx.github.io/vue-at

Docs is powered by At-UI.

Chrome / Firefox / Edge / IE9~IE11

Chrome / Firefox / Edge / IE9~IE11 Plain-text based, no jQuery, no extra nodes

Plain-text based, no jQuery, no extra nodes Content-Editable / Textarea

Content-Editable / Textarea Avatars, custom templates

Avatars, custom templates Vue2 / Vue1

Vue2 / Vue1 Vuetify / Element-UI

Vuetify / Element-UI Vue-CLI 3 migration

Motivation

At.js is awesome, but:

It is based on jQuery and jQuery-Caret.

It introduces extra node wrappers.

It could be unstable on content edit/copy/paste.

Finally I ended up creating this.

npm i vue-at@2.x # for Vue2 <---- npm i vue-at@1.x # for Vue1 (branch vue1-legacy) npm i vue1-at # for Vue1 (branch vue1-new)

<template> <at :members="members"> <div contenteditable></div> </at> </template> <script> import At from 'vue-at' export default { components: { At }, data () { return { members: ['Roxie Miles', 'grace.carroll', '小浩'] } } } </script> <style> #app .atwho-view { /* more */ } #app .atwho-ul { /* more */ } </style>

Using V-Model (Recommended)

With Content-Editable, v-model should be bound in <at> container.

With Textarea, v-model should be bound in <textarea> itself.

<at v-model="html"> <div contenteditable></div> </at> <at-ta> <textarea v-model="text"></textarea> </at-ta>

Textarea

<template> <at-ta> <textarea></textarea> </at-ta> </template> <script> // import At from 'vue-at' // for content-editable import AtTa from 'vue-at/dist/vue-at-textarea' // for textarea export default { components: { AtTa } } </script>

npm i -S textarea-caret # also, for textarea

Custom Templates

Custom List

<template> <at :members="members" name-key="name"> <template slot="item" slot-scope="s"> <img :src="s.item.avatar"> <span v-text="s.item.name"></span> </template> <div contenteditable></div> </at> </template> <script> // ... members: [{ avatar: 'https://randomuser.me/api/portraits/men/2.jpg', name: 'myrtie.green' }, { avatar: 'https://randomuser.me/api/portraits/men/8.jpg', name: '椿木' }] </script> <style> #app .atwho-li { /* more */ } #app .atwho-li img { /* more */ } #app .atwho-li span { /* more */ } </style>

Custom List with Vue 1.x

There is no "scoped slot" feature in Vue 1.

Use a "normal slot" with data- attribute instead.

<!-- vue1-at for vue@1.x --> <template slot="item"> <img data-src="item.avatar"> <span data-text="item.name"></span> </template>

This gives you the option of changing the style of inserted tagged items. It is only supported for ContentEditable version, not Textarea.

<span slot="embeddedItem" slot-scope="s"> <span class="tag"><img :src="s.current.avatar">{{ s.current.name }}</span> </span> <!-- with Vue 2.6+ 'v-slot' directive --> <!-- note at least two '<span>' wrapper are required to work --> <template v-slot:embeddedItem="s"> <span><span class="tag"><img class="avatar" :src="s.current.avatar">{{ s.current.name }}</span></span> </template>

Used with 3rd-party libraries

Vuetify v-textarea

<at-ta :members="members"> <!-- slots --> <v-textarea v-model="text"></v-textarea> </at-ta>