省市区联动选择. 组合数据来源:area-data

Installation

Install the pkg with npm:

npm i --save vue-area-linkage npm i --save vue-area-linkage area-data

or yarn

yarn add vue-area-linkage yarn add vue-area-linkage area-data

Usage

import Vue from 'vue' ; import { pca, pcaa } from 'area-data' ; import 'vue-area-linkage/dist/index.css' ; import VueAreaLinkage from 'vue-area-linkage' ; Vue.use(VueAreaLinkage)

// v5之前的版本 < area-select v-model = "selected" > </ area-select > < area-cascader v-model = "selected2" > </ area-cascader > // v5及之后的版本 < area-select v-model = "selected" :data = "pca" > </ area-select > // 省市 // 省市区: < area-select v-model = "selected" :data = "pcaa" > </ area-select > < area-cascader v-model = "selected2" :data = "pca" > </ area-cascader > // 省市 // 省市区: < area-cascader v-model = "selected2" :data = "pcaa" > </ area-cascader > //setting < area-select type = 'all' :level = '2' v-model = "selected" :data = "pcaa" > </ area-select > < area-cascader type = 'all' v-model = "selected2" :level = '1' :data = "pcaa" > </ area-cascader >

More demo to visit here.

On Demand Import

version >= 2.1.2

安装 babel-plugin-on-demand-import:

npm i babel-plugin- on -demand-import -D

修改 .babelrc :

{ "plugins" : [ [ "on-demand-import" { "libraryName" : "vue-area-linkage" , "libraryPath" : "dist/lib" }] ] }

import 'vue-area-linkage/dist/index.css' ; import pcaa from 'area-data/pcaa' ; import { AreaCascader } from 'vue-area-linkage' ; Vue.use(AreaCascader); < area-cascader v-model = "val" level = {1} :data = "pcaa" > </ area-cascader > import { AreaSelect } from 'vue-area-linkage' ; Vue.use(AreaSelect); < area-select v-model = "val2" level = {2} :data = "pcaa" > </ area-select >

属性

area-select 组件

参数 类型 可选值 默认值 说明 type String all/code/text code 设置返回的数据格式 placeholders Array - [] 设置 placeholder text level Number 0/1/2 1 设置联动层级(0-只选省份/1-省市联动/2-省市区联动) size String small/medium/large medium 设置输入框的大小 disabled Boolean - false 是否禁用 data Object - - 地区数据(v5需要传入) icon String - area-select-icon 自定义下拉小图标 disableLinkage Boolean - true 地区选择是否进行联动

v4 仅支持省市区联动,即 v4 不再支持 level 的值为 3(省市区街联动)

area-cascader 组件

参数 类型 可选值 默认值 说明 type String all/code/text code 设置返回的数据格式 placeholder String - '' 设置 placeholder text level Number 0/1 0 设置联动层级(0-省市联动/1-省市区联动) size String small/medium/large medium 设置输入框的大小 separator String - '-' 显示选中文本的分隔符 disabled Boolean - false 是否禁用 data Object - - 地区数据(v5需要传入)

事件

事件名 说明 参数 change 选中值发生变化时触发 目前选择的值

change 事件在 1.2.5 之后提供

Related Project

License

MIT.