vue-append, like v-html directive, but it can call javascript function

Install

npm install vue-append --save yarn add vue-append

Es6 module

import VueAppend from 'vue-append' Vue.use(VueAppend)

CommonJS

var VueAppend = require ( 'vue-append' ) Vue.use(VueAppend)

Direct include

You can also directly include it with a <script> tag. It will automatically install itself, and will add a global VueAppend .

Event

appended

if html append , script downloaded and no throw error, it will fire appended event.

appenderr

if throw error when html appended, it will fire appenderr event.

Usage

Using the v-append directive

template:

< div id = "app" > < div v-append = "html" @ appended = "appended" > </ div > </ div >

< div id = "app" > < div v-append.sync = "html" @ appended = "appended" > </ div > </ div >

js:

import Vue from 'vue/dist/vue.esm' import VueAppend from 'vue-append' Vue.use(VueAppend); const html = ` <div id="test">1</div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js" integrity="sha256-CSXorXvZcTkaix6Yvo6HppcZGetbYMGWSFlBw8HfCJo=" crossorigin="anonymous"></script> <script> var i = 1; setInterval(function() { document.getElementById("test").innerHTML = ++i; }, 1000); </script> ` ; new Vue({ el : '#app' , data : { html : html }, methods : { appended() { console .log( 'appended!' ); alert( window .jQuery); } } });

See /example for a timer demo. To build it, run npm install && npm run build .

License

MIT