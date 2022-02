Vue breadcrumbs builds on the official vue-router package to provide simple breadcrumbs. Demo

Support

Support Nuxjs (example)

Support SSR

Setting parent route without need to actually nest it in children array

Customized template

Dynamic breadcrumbs

Dynamic parent

Dynamic label

Shorthand labeling ( breadcrumb: 'Page Label' )

) Sub-routing

Install

$ npm install vue-2-breadcrumbs

Note: This project is compatible with node v10+

Usage

import Vue from 'vue' ; import VueBreadcrumbs from 'vue-2-breadcrumbs' ; import App from './App.vue' ; Vue.use(VueBreadcrumbs);

Note: After that <Breadcrumbs/> component would be at your disposal.

Meta in router

import Vue from 'vue' ; import VueRouter from 'vue-router' ; Vue.use(VueRouter); const router = new VueRouter({ routes : [ { path : '/' , name : 'Home' , component : { template : '<h2>Home</h2>' }, meta : { breadcrumb : 'Home' } }, { path : '/params' , name : 'Params' , component : { template : '<h2>Params</h2>' }, meta : { breadcrumb : routeParams => `route params id: ${routeParams.id} ` } }, { path : '/context' , name : 'Context' , component : { template : '<h2>Context</h2>' }, meta : { breadcrumb() { const { name } = this .$route; return `name " ${name} " of context route` ; } } }, { path : '/parent' , component : { template : '<router-view/>' }, meta : { breadcrumb : { label : 'Parent to Params' , parent : 'Params' } }, { name : 'dynamic-parent' , path : '/dynamic-parent' , component : { template : '<h2>Dynamic Parent</h2>' }, meta : { breadcrumb() { const { name } = this .$route; return { label : name, parent : 'settings' }; } } } ] });

Options

An options object can also be passed into the plugin to specify your own template and rendering methods if desired. For example: