一个面向业务的 JavaScript/TypeScript 实用程序库。

import { md5 } from 'vtils' console .log(md5( '龙' ))

特性

安装

npm i vtils yarn add vtils pnpm add vtils

若在国内,推荐安装 tbify 使用淘宝镜像加速:

tnpm i vtils tyn add vtils tpm add vtils

使用

在 NodeJS 中使用

import { wait, isNumber, EventBus, base64Encode } from 'vtils' import { formatRelative, subDays, zhCN } from 'vtils/date' import { useClassName, useToggle, useScrollLoadMore } from 'vtils/react' import { yup } from 'vtils/validator' import { OmitStrict, LiteralUnion, PartialDeep } from 'vtils/types' import { getTopBarInfo, navigatePageTo, redirectPageTo } from 'vtils/mp'

详细用法见文档:https://fjc0k.github.io/vtils/v4/。

在 Taro 3 中使用

在 Taro 3 中使用前需要修改 Webpack 配置,在 config/index.js 中的 mini 字段下设置:

mini: { webpackChain(config) { config.resolve.plugins.delete( 'MultiPlatformPlugin' ) config.resolve.extensions.prepend( '.taro.js' ) }, }

然后,就可以愉快地使用了:

import { useSearchParam } from 'vtils/react' import { useTopBarInfo } from 'vtils/mp' export default function ( ) { const id = +useSearchParam( 'id' )! const topBarInfo = useTopBarInfo() }

在 Deno 中使用

Deno 下暂只支持基础工具库。

import { wait, isNumber, EventBus, base64Encode, } from 'https://cdn.skypack.dev/vtils@4.56.0'

自定义打包

你可在本地或 https://labs.play-with-docker.com/ 上运行下面的命令,然后打开 http://localhost:9099 ,接着选择你需要的工具,最后点击开始打包,等待请求执行完成后即可获取仅包含选中工具的 js 代码以及对应的类型定义。

docker run --rm -p 9099:9099 jayfong/vtils

许可

Jay Fong (c) MIT