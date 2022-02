VSCode WebSocket JSON RPC

NPM module to implement communication between a jsonrpc client and server over WebSocket.

Client side connection handling

import * as rpc from 'vscode-ws-jsonrpc' ; const webSocket = new WebSocket( 'ws://www.example.com/socketserver' ); rpc.listen({ webSocket, onConnection: ( connection: rpc.MessageConnection ) => { const notification = new rpc.NotificationType< string , void >( 'testNotification' ); connection.listen(); connection.sendNotification(notification, 'Hello World' ); } });

Server side connection handling

import * as rpc from 'vscode-ws-jsonrpc' ; const socket: rpc.IWebSocket; const reader = new rpc.WebSocketMessageReader(socket); const writer = new rpc.WebSocketMessageWriter(socket); const logger = new rpc.ConsoleLogger(); const connection = rpc.createMessageConnection(reader, writer, logger); const notification = new rpc.NotificationType< string , void >( 'testNotification' ); connection.onNotification(notification, ( param: string ) => { console .log(param); }); connection.listen();

Server side connection forwarding

import * as rpc from 'vscode-ws-jsonrpc' ; import * as server from 'vscode-ws-jsonrpc/lib/server' ; const socket: rpc.IWebSocket; const reader = new rpc.WebSocketMessageReader(socket); const writer = new rpc.WebSocketMessageWriter(socket); const socketConnection = server.createConnection(reader, writer, () => socket.dispose()) const serverConnection = server.createServerProcess( 'Example' , 'node' , [ 'example.js' ]); server.forward(socketConnection, serverConnection, message => { if (rpc.isNotificationMessage(message)) { if (message.method === 'testNotification' ) { } } return message; });

License

MIT