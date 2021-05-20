Visual Studio Code 是微软推出的跨平台编辑器。它采用经典的VS的UI布局，功能强大，扩展性很强。但是 Visual Studio Code 暂时没有中文手册，对于不太熟悉英文的同学会比较吃力。
本项目的初衷是为想使用或者正在使用 Visual Studio Code 的同学提供一个中文手册，方便大家学习使用这个优秀的工具，提高程序开发效率和质量！
先将 Visual Studio Code Docs 的内容按现有的目录结构翻译成中文，其中：
md 目录下，采用
md 格式。
images目录下,后续图片资源会统一托管到七牛云存储
主目录-副目录-编号的格式命名。
翻译名称（原英文名）。所有的空格都用
- 代替，
注意单词首字母大写。
例如：
https://code.visualstudio.com/docs/editor/whyvscode 这篇文档，对应
editor 这个文件夹下的
WhyVsCode.md 文件。
根据翻译文档，制作成类似在线手册或者与官方文档类似的网站，方便大家参阅。
欢迎你参与翻译本项目，在翻译的过程中，可以锻炼你的英语能力和 Visual Studio Code 的实际应用能力，同时还为他人提供方便，何乐而不为？
一个个 commit 堆积起来就是一个了不起的 repo，欢迎你 Fork 并提交 Pull Request 或者 Issue ，哪怕是改正一个错别字、修正一个病句，我们都会很高兴。
参与方法和步骤如下：
Fork
git@github.com:CN-VScode-Docs/CN-VScode-Docs.git 或者点仓库地址CN-VScode-Docs
创建您的特性分支 (git checkout -b new-feature)
提交您的改动 (git commit -m 'Added some features or fixed a bug or change a text')
将您的改动记录提交到远程 git 仓库 (git push origin new-feature)
然后到 github 网站的该 git 远程仓库的 new-feature 分支下发起 Pull Request
如果你有任何疑问或者建议、技巧，欢迎提出Issues，大家一起交流。
EDITOR
CUSTOMIZATION
LANGUAGES
RUNTIMES
EXTENSIONS
EXTENSIBILITY REFERENCE
TOOLS
（翻译完成的，请使用删除线将对应划去,像下面这样）
* ~~[Overview](https://code.visualstudio.com/docs)~~
（Fork 之后自行添加到最后）