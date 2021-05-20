Microsoft Visual Studio Code 中文手册

Visual Studio Code 是微软推出的跨平台编辑器。它采用经典的VS的UI布局，功能强大，扩展性很强。但是 Visual Studio Code 暂时没有中文手册，对于不太熟悉英文的同学会比较吃力。

本项目的初衷是为想使用或者正在使用 Visual Studio Code 的同学提供一个中文手册，方便大家学习使用这个优秀的工具，提高程序开发效率和质量！

翻译流程

第一阶段

先将 Visual Studio Code Docs 的内容按现有的目录结构翻译成中文，其中：

文章正文内容均放在 md 目录下，采用 md 格式。

目录下，采用 格式。 文章中所用到的图片资源暂时先放在 images 目录下,后续图片资源会统一托管到七牛云存储

目录下,后续图片资源会统一托管到七牛云存储 图片按照文档的 主目录-副目录-编号 的格式命名。

文件命名规则

文件名为Visual Studio Code Docs 对应文章标题（即下面列出的目录）的 翻译名称（原英文名） 。所有的空格都用 - 代替， 注意单词首字母大写。

。所有的空格都用 代替， 对于下级子页面文档，将其放在以父级文档名称命名的文件夹下面。

例如： https://code.visualstudio.com/docs/editor/whyvscode 这篇文档，对应 editor 这个文件夹下的 WhyVsCode.md 文件。

第二阶段

根据翻译文档，制作成类似在线手册或者与官方文档类似的网站，方便大家参阅。

参与项目

欢迎你参与翻译本项目，在翻译的过程中，可以锻炼你的英语能力和 Visual Studio Code 的实际应用能力，同时还为他人提供方便，何乐而不为？

一个个 commit 堆积起来就是一个了不起的 repo，欢迎你 Fork 并提交 Pull Request 或者 Issue ，哪怕是改正一个错别字、修正一个病句，我们都会很高兴。

参与方法和步骤如下：

登录 https://github.com

Fork git@github.com:CN-VScode-Docs/CN-VScode-Docs.git 或者点仓库地址CN-VScode-Docs

创建您的特性分支 (git checkout -b new-feature)

提交您的改动 (git commit -m 'Added some features or fixed a bug or change a text')

将您的改动记录提交到远程 git 仓库 (git push origin new-feature)

然后到 github 网站的该 git 远程仓库的 new-feature 分支下发起 Pull Request

如果你有任何疑问或者建议、技巧，欢迎提出Issues，大家一起交流。

官方说明文档

AllOfIt + Jeason

项目翻译目录

（翻译完成的，请使用删除线将对应划去,像下面这样）

* ~~ [Overview] ( https :

（Fork 之后自行添加到最后）

开源协议