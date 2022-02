Vow Asker

Module wraps asker API in the Vow promises implementation.

Install

npm install vow-asker

Usage

var ask = require ( 'vow-asker' ); ask({ host : 'ya.ru' }) .then( function ( response ) { }) .fail( function ( error ) { error.log(); });

More docs

See asker for documentation about asker options and Vow for promises docs.