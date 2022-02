REPL extension for Vorpal.js. Installs the repl command, which drops you into a REPL session within the context of the application. Built in to Vantage.js by default.

Installation

npm install vorpal-repl npm install vorpal

Programmatic use

const Vorpal = require ( 'vorpal' ); const repl = require ( 'vorpal-repl' ); const vorpal = Vorpal(); vorpal .delimiter( 'node~$' ) .use(repl) .show();

License

MIT