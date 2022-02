Vorpal - File System Autocompletion

An extension to Vorpal that provides File System-based tabbed autocompletion for a given command. This is an exact match of the autocomplete functionality provided in Unix commands like ls or cat .

Installation

npm install vorpal-autocomplete-fs npm install vorpal

Getting Started

const vorpal = require ( 'vorpal' )(); const fsAutocomplete = require ( 'vorpal-autocomplete-fs' ); vorpal.delimiter( 'myapp$' ).show(); vorpal .command( 'cat [dirs...]' ) .autocomplete(fsAutocomplete());

$ node myapp.js myapp$ cat [tab] [tab] bin/ myapp.js package.json README.md myapp~$ cat m [tab] myapp~$ cat myapp.js

Only show directories

To omit files from the autocomplete and only show directories, pass in the directory option:

vorpal .command( 'cat [dirs...]' ) .autocomplete(fsAutocomplete({ directory : true }));

License

MIT © David Caccavella