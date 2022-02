Object of "void elements" defined by the HTML Standard

Exports an Object of "void element" node names as defined by the HTML spec.

The list is programatically generated from the latest WHATWG HTML Standard.

Usage

const voidElements = require ( 'void-elements' ); assert(!voidElements[ 'span' ], '<span> is not a void element' ); assert(voidElements[ 'img' ], '<img> is a void element' );

License

MIT