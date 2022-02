Find VLC player command line path

install

npm install vlc-command

usage

var cp = require ( 'child_process' ) var vlcCommand = require ( 'vlc-command' ) vlcCommand( function ( err, cmd ) { if (err) return console .error( 'could not find vlc command path' ) if (process.platform === 'win32' ) { cp.execFile(cmd, [ '--version' ], function ( err, stdout ) { if (err) return console .error(err) console .log(stdout) }) } else { cp.exec(cmd + ' --version' , function ( err, stdout ) { if (err) return console .error(err) console .log(stdout) }) } })

license

MIT. Copyright (c) Feross Aboukhadijeh.