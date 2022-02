Install

npm install vite-plugin-vue2 -D

import { createVuePlugin } from 'vite-plugin-vue2' export default { plugins : [ createVuePlugin( ) ], }

vueTemplateOptions

Type: Object

Default: null

The options for @vue/component-compiler-utils .

jsx

Type: Boolean

Default: false

The options for jsx transform.

jsxOptions

Type: Object



The options for @vue/babel-preset-jsx .

target

Type: String



The options for esbuild to transform script code

Todo