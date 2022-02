Extend Vite with ability to use SVG files as Vue components.

SVGO optimization

Hot Module Replacement support

Support for ?url and ?component query string

Currently supported Vite version:

2.0.0-beta.61

Install

yarn add --dev vite-plugin-vue-svg @vue/compiler-sfc npm i -D vite-plugin-vue-svg @vue/compiler-sfc

Setup

const vue = require ( '@vitejs/plugin-vue' ); const vueSvgPlugin = require ( 'vite-plugin-vue-svg' ); module .exports = { plugins : [ vue(), vueSvgPlugin(), ], };

Options

vueSvgPlugin({ defaultExport : 'url' , svgoConfig : {}, })

Usage