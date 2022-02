Bundles your assets from remote URLs with your app

< img src = "http://example.com/image.jpg" />

To

< img src = "/node_modules/.remote-assets/f83j2f.jpg" />

Install

npm i -D vite-plugin-remote-assets

import RemoteAssets from 'vite-plugin-remote-assets' export default { plugins: [ RemoteAssets() ] }

License

MIT License © 2021 Anthony Fu