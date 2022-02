A plugin enables you to import a Markdown file as various formats on your vite project.

Setup

npm i -D vite-plugin-markdown

For vite v1 npm i -D vite-plugin-markdown @ vite - 1

Config

const mdPlugin = require ( 'vite-plugin-markdown' ) module .exports = { plugins : [mdPlugin(options)] }

Then you can import front matter attributes from .md file as default.

--- title: Awesome Title description: Describe this awesome content tags: - "great" - "awesome" - "rad" --- # This is awesome Vite is an opinionated web dev build tool that serves your code via native ES Module imports during dev and bundles it with Rollup for production.

import { attributes } from './contents/the-doc.md' ; console .log(attributes)

Options

mode?: ( 'html' | 'toc' | 'react' | 'vue' )[] markdown?: ( body: string ) => string markdownIt?: MarkdownIt | MarkdownIt.Options

Enum for mode is provided as Mode

import { Mode } from 'vite-plugin-markdown' console .log(Mode.HTML) console .log(Mode.TOC) console .log(Mode.REACT) console .log(Mode.VUE)

"Mode" enables you to import markdown file in various formats (HTML, ToC, React/Vue Component)

Import compiled HTML # This is awesome Vite is an opinionated web dev build tool that serves your code via native ES Module imports during dev and bundles it with Rollup for production. import { html } from './contents/the-doc.md' ; console .log(html)

Import ToC metadata # vite Vite is an opinionated web dev build tool that serves your code via native ES Module imports during dev and bundles it with Rollup for production. ## Status ## Getting Started # Notes import { toc } from './contents/the-doc.md' console .log(toc)

Import as a React component import React from 'react' import { ReactComponent } from './contents/the-doc.md' function MyReactApp ( ) { return ( < div > < ReactComponent /> </ div > } Custom Element on a markdown file can be runnable as a React component as well # This is awesome Vite is < MyComponent type = { ' react '}> import React from 'react' import { ReactComponent } from './contents/the-doc.md' import { MyComponent } from './my-component' function MyReactApp ( ) { return ( < div > < ReactComponent my-component = {MyComponent} /> </ div > } MyComponent on markdown perform as a React component.

Import as a Vue component <template> <article> <markdown-content /> </article> </template> <script> import { VueComponent } from './contents/the-doc.md' export default { components: { MarkdownContent: VueComponent } }; </script> Custom Element on a markdown file can be runnable as a Vue component as well # This is awesome Vite is < MyComponent :type = "'vue'" > <template> <article> <markdown-content /> </article> </template> <script> import { VueComponentWith } from './contents/the-doc.md' import MyComponent from './my-component.vue' export default { components: { MarkdownContent: VueComponentWith({ MyComponent }) } }; </script> MyComponent on markdown perform as a Vue component.

Type declarations

In TypeScript project, need to declare typedefs for .md file as you need.

declare module '*.md' { const attributes: Record< string , unknown>; const toc: { level: string , content: string }[]; const html: string ; import React from 'react' const ReactComponent: React.VFC; import { ComponentOptions, Component } from 'vue' ; const VueComponent: ComponentOptions; const VueComponentWith: ( components: Record< string , Component> ) => ComponentOptions; export { attributes, toc, html, ReactComponent, VueComponent, VueComponentWith }; }

Save as vite.d.ts for instance.

License

MIT