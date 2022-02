Stringify virtual-dom trees into HTML. For parsing DOM nodes into a virtual-dom tree use vnode-virtualize.

Deprecated

This module is deprecated. Use vdom-to-html.

Installation

Using npm:

npm install --save virtual-dom-stringify

Using bower:

bower install --save virtual-dom-stringify

API Reference

module.exports(node, parent, [options]) ⇒ String ⏏

Stringify given virtual dom tree and return html.

Kind: Exported function

Param Type Description node VirtualNode parent VirtualNode [options] Object [options.selfClosingTags] Array.<String> tags that are self-closing [options.attributes] Object.<String, String> map of attribute names where keys are camelCased name and values are the HTML attribute name. [options.asciiSafe] Boolean encode non-ASCII symbols (default: false)

Example

var VirtualNode = require ( 'vtree/vnode' ); var stringify = require ( 'virtual-dom-stringify' ); stringify( new VirtualNode( 'div' ));

Contributing

Please submit all issues and pull requests to the alexmingoia/virtual-dom-stringify repository!

Tests

Run tests using npm test .

Support

If you have any problem or suggestion please open an issue here.