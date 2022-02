Convert streaming vinyl files to use buffers.

An alternative to gulp-streamify that you can pipe to, instead of being required to wrap your streams.

var browserify = require ( 'browserify' ) var source = require ( 'vinyl-source-stream' ) var buffer = require ( 'vinyl-buffer' ) var uglify = require ( 'gulp-uglify' ) var size = require ( 'gulp-size' ) var gulp = require ( 'gulp' ) gulp.task( 'build' , function ( ) { var bundler = browserify( './index.js' ) return bundler.bundle() .pipe(source( 'index.js' )) .pipe(buffer()) .pipe(uglify()) .pipe(size()) .pipe(gulp.dest( 'dist/' )) })

Usage

Creates a transform stream that takes vinyl files as input, and outputs modified vinyl files as output. If file.isStream() , file.contents will be converted to a Buffer before being emitted again – otherwise, the file will be emitted immediately.

License

MIT. See LICENSE.md for details.