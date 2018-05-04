Hello Vimo
A H5 Platform For Hybrid
https://vm-component.github.io/vimo-demo
VImo是一套移动端H5组件库，包括移动端开发常用到的组件。 目前已经完成86个组件编写，测试还在覆盖中。
Vimo继承了Ionic的样式集，默认情况下可以根据平台自行切换皮肤（上面的二维码可使用IOS或者Android扫码体验），当然，这也为开发定制符合自己公司UI规范的主题提供了可能。此外，也可以通过node-sass的options.data的方式覆盖主题变量。关于主题定制，可参考《关于组件库的主题定制》。
为了满足一套H5在不同Webview中兼容，Vimo在初始化时能根据不同平台（微信、支付宝、钉钉等）的特性，调用平台提供的模块方法，比如：在普通浏览器使用H5的ActionSheet，而在支付宝或钉钉中使用JSSDK提供的ActionSheet，可以无缝兼容（需要配好platform-config.js，上面的二维码可使用支付宝扫码体验）。
这里说的组件是：App、Nav、Page、Content、Header、Footer等。
自行搭建需要对Vimo项目比较熟悉，这里强烈推荐使用
vimo-start-kit开始，如果Vimo版本不正确，请使用
npm install vimo自行升级。
$ npm install vimo@latest --save
import { App, Content, Footer, Header, Nav, Navbar, Page, Install } from 'vimo'
// ----------------------
// 平台基础安装
Vue.use(Install, {
custConf: APP_CONFIGS,
pltConf: PLATFORM_CONFIGS,
router: router
})
// 全局注册的组件(核心组件)
Vue.component(App.name, App)
Vue.component(Nav.name, Nav)
Vue.component(Navbar.name, Navbar)
Vue.component(Page.name, Page)
Vue.component(Header.name, Header)
Vue.component(Content.name, Content)
Vue.component(Footer.name, Footer)
// ----------------------
其余部分参考标准的文件组织结构：Demo示例。
Vimo项目初始化种子
vimo-start-kit，包括自定义主题文件。点击进入项目地址：vimo-start-kit。
Vimo支持
babel-plugin-import按需加载方式，每个组件都是一个入口，可在项目中单独使用不必安装。关于如何配置参考下面代码：
{
"presets": [
[
"env",
{
"modules": false
}
],
"stage-2"
],
"plugins": [
"transform-runtime",
[
"import",
{
"libraryName": "vimo",
"libraryDirectory": "lib/components"
}
]
]
}
在业务代码中覆盖组件样式，这种写法会增大样式文件的体积，并且样式优先级不太好控制，可以用在小项目中开发，不建议长期使用。关于样式优先级的介绍参考这里：《CSS优先级计算及应用》。
当前方案适合构建符合你公司内部UI规范的移动端组件库。
Vimo组件库编写使用的是Vue提供的
*.vue单文件模式构建，但是样式文件是引入外部
style.scss样式。例如：
├── index.js // 组件导出
├── loading.vue // 组件构建
├── style.scss // 样式归总
├── style
| ├── loading.ios.scss // IOS主题
| ├── loading.md.scss // MD主题
| └── loading.scss // 其余构建相关文件
这样做是为了主题的定制不影响组件主结构更新，你可以Fork项目，自行修改
style文件夹中样式文件及
style.scss中样式引用。如果Vimo主结构更新，那就用master分支代码更新你当前Fork的项目即可。
变量替换是所有组件库都推荐的方案，因为这是一个简单修改就能直接看到效果的方案（前提是配好
sass-loader参数）。正如上面所提到，Vimo继承了Ionic的样式集，默认情况下可以根据平台自行切换皮肤。如果不满于，也可以通过node-sass的options.data的方式覆盖主题变量。关于主题定制，可参考《关于组件库的主题定制》。
MIT