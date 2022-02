(this project is deprecated in favor of the new fast, simple, async web framework for nodejs: aex)

vig

简介

一个受sailsjs启发的新Web框架,但是追求小而美,而又敏捷,灵活,高效。以完成MVC的C端为重点,插件化的Web框架。

示例

国内: https://t1bao.com/

国外: https://forum.webfullstack.me/

vig与其它框架单机性能测试对照

详细见文章:

一个支持async的超高性能的基于node.js的Web业务框架

vig是一个Web业务框架,本身并不想处理Web协议层面的事情。

但是因为协议与上层的业务是紧密关联的,所以未来可能会参与到协议层框架的开发上去。

原因很简单,虽然vig相对于express的折损只有1%多点。 但是如果基于koa的也只折损1%,那么vig的性能就会大大的提高。

关于vig

是一个专注于Web业务逻辑的组件化框架,主要关心:

精减Web业务处理的代码 简化常规Web业务的处理 加速项目的开发 是一个简化Web业务处理的Web框架 将Web的业务逻辑标准化,可重用化是vig的主要目标

目标是:

模块化(Modular) 可插件化(Pluggable) 可重入化(Reenterable) 可集成化(Integratable)

功能列表

组件化,所的功能都是组件级的 简化的路由机制 简洁,而强大的数据输入校检 方便的权限验证功能 框架内的事件机制 实用的VIG API规范支持 简单的文件上传机制 简单的模型定义方式(基于waterline) 统一的错误处理机制(基于Errorable) 组件配置支持与全局配置支持 模板支持

快速上手

1、创建一个test.ts文件(推荐使用TS)

vi test.ts

2、添加如下代码

import { VHandler } from "vig" ; let app = require ( 'express' )(); const handler = new VHandler(); handler.set({ prefix : '/demo' , urls : [ '/' , '/hello' ], routers : { get : async (req, res, scope) => { res.send( 'Hello world!' ); } } }); handler.attach(app); app.listen( 10000 , function ( ) { console .log( 'server running on http://localhost:10000' ); });

3、安装包

yarn install

4、测试

npm test

vig对async/await的支持依赖于用户的开发环境本身,与vig框架无关。

但是开发者需要注意的是:

async/await无法实现对事件的支持,所以回调函数与async/await是不同的。 回调函数不会消失,async/await也无法适用于所有的场景

所以在使用vig框架时需要注意事件与IO回调的区别。

下面再将事件与常规的IO调用的差别说明一下。

IO的调用本身也是事件。 IO调用本身也是可以不定期的,比如网络IO。 对于时间与任务明确的IO调用,推荐async/awati,比如数据库访问,文件访问等。 对于不明确的事件应该使用回调,比如有些网络IO,一些硬件的IO事件,如键盘事件,鼠标事件等。 async/await无法取代回调函数

安装

$ npm install --save vig $ yarn add vig $ npm install --save vig@next $ yarn add vig@next

版本说明

Semver不但引起了版本爆炸,也让版本失去了意义。

所以vig采用 · Effective Versioning · 的版本管理方式。

尽量保持小版本的一致性,但是不保证小版本升级一定是接口不变的 不推荐动不动升级,只有你当前的版本不能满足你的需要时再升级

使用yarn取代npm作为包管理软件

由于semver的错误,npm5之后软件的版本已经固定下来,不再执行semver里自动升级的方式。

对于非npm5的用户来说,仍存在严重的包版自动升级风险,因此vig推荐所有人使用yarn来解决你的版本不一致的问题。

项目地址

https://github.com/calidion/vig

