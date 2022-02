ViewportObserver

React Component that observe changes in the intersection of a target element with viewport using IntersectionObserver

Install

$ npm install --save viewport-observer

This package depends on IntersectionObserver , so you probably need to polyfill via w3c/IntersectionObserver Polyfill before using this package.

Usage

import 'intersection-observer' ; import ViewportObserver from 'viewport-observer' ; ... <ViewportObserver onChange={() => console .log( 'onChange' )} onEnter={() => console .log( 'onEnter' )} onLeave={() => console .log( 'onLeave' )}> < div > {/* ... */} </ div > </ ViewportObserver >

You can call dispose() of ViewportObserver instance to stop observing and dispose IntersectionObserver instance.

Config

Property Type Default Value tagName String div display String '' onChange Function () => {} onEnter Function () => {} onLeave Function () => {} root Node null rootMargin DOMString 0px threshold Array<Number> [0]

License

MIT © FRESH!