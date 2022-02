Return a list of devices and their viewports

Install

$ npm install --save viewport- list

Usage

Pass in a optional keyword which is a device name from this list.

const viewportList = require ( 'viewport-list' ); console .log(viewportList([ 'iphone 4s' ]));

API

Returns an array of viewports.

items

Type: Array

Default: []

An array of device names to fetch.

Related

viewport-list-cli - CLI for this module

License

MIT © Kevin Mårtensson