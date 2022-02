Videojs Plugin that adds an airplay button to the control bar if the browser supports the WebKitPlaybackTargetAvailabilityEvent (currently Safari 9.0)

NOTES

Built for video.js 5.0 and above.

Usage

Include:

videojs-airplayButton.css

videojs-airplayButton.js

videojs( 'example-video' , plugins : { airplayButton : {} });

License

Licesned Apache 2. See LICENSE file.