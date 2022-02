Video Thumbnail Generator

Quick Start

import ThumbnailGenerator from 'video-thumbnail-generator' ; const tg = new ThumbnailGenerator({ sourcePath : '/tmp/test.mp4' , thumbnailPath : '/tmp/' , tmpDir : '/some/writeable/directory' }); tg.generate() .then( console .log); tg.generateOneByPercent( 90 ) .then( console .log); tg.generateCb( ( err, result ) => { console .log(result); }); tg.generateOneByPercentCb( 90 , (err, result) => { console .log(result); }); tg.generateGif() .then( console .log(); tg.generateGifCb( ( err, result ) => { console .log(result); })

Options

There are options that can be passed when generating thumbnails. Both ThumbnailGenerate.generate(opts) and ThumbnailGenerate.generateOneByPercent(number, opts) can take options. See example below to get screenshots at a resolution of 200x200:

When generating screenshots/thumbnails

tg.generate({ size : '200x200' }) .then( console .log); tg.generateCb({ size : '200x200' }, (err, result) => { console .log(result); });

The opts above can take anything that options in fluent-ffmpeg's Screenshots allow

When generating gifs

tg.generateGif({ fps : 0.75 , scale : 180 , speedMultiple : 4 , deletePalette : true });

Tests

./node_modules/.bin/gulp test