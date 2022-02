Video Metadata & Thumbnails





Convenience method(or Video object) to get metadata and thumbnails of HTML5 video Blob.

English | 简体中文

Environment Support

Microsoft Edge

Google Chrome

Safari(Not perfect) need to wait for the video to finish playing can't use all parameters

Firfox(Not perfect) need to wait for the video to finish playing can't use all parameters





Edge

Chrome

Safari

Firefox last 2 versions last 2 versions last 2 versions last 2 versions

Installation

npm install --save video-metadata-thumbnails

or

yarn add video-metadata-thumbnails

Usage

getMetadata method & getThumbnails method

​ Add video-metadata-thumbnails.iife.js to your document and get the metadata or thumbnails value of the promise returned by then :

< input type = "file" onchange = "onChange(this.files)" /> < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/video-metadata-thumbnails/lib/video-metadata-thumbnails.iife.js" > </ script > < script > function onChange ( files ) { __video_metadata_thumbnails__.getMetadata(files[ 0 ]).then( function ( metadata ) { console .log( 'Metadata: ' , metadata); }) __video_metadata_thumbnails__.getThumbnails(files[ 0 ]).then( function ( thumbnails ) { console .log( 'Thumbnails: ' , thumbnails); }) } </ script >

​ Alternatively, you can import(or require) video-metadata-thumbnails by getting it from npm :

import { getMetadata, getThumbnails } from 'video-metadata-thumbnails' ; const metadata = await getMetadata(blob); const thumbnails = await getThumbnails(blob, { quality : 0.6 }); console .log( 'Metadata: ' , metadata); console .log( 'Thumbnails: ' , thumbnails);

Video Object

​ Import(or require) video-metadata-thumbnails by getting it from npm

import { Video } from 'video-metadata-thumbnails' ; const video = new Video(blob); console .log( 'Metadata:' , await video.getMetadata()); console .log( 'Thumbnails:' , await video.getThumbnails({ quality : 0.6 }))

Thumbnails' Options

quality type: number default: 0.7 description: video thumbnails' quality

interval type: number default: 1 description: time interval

scale type: number default: 0.7 description: video thumbnails' scale

start type: number default: 0 description: start frame

end type: number default: 0 description: the end of frame



Example

⚠️ Notice

​ Blob object is required in browser.

License

Copyright (c) 2020-present, Weiwei Wang