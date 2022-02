Handle Laravel-Vue forms and validation with ease

vform is a tiny library for Vue 2/3 to help with forms and validation when using Laravel as a back-end.

It provides a form instance to wrap your data in a convenient way and send it to your Laravel application via an HTTP request using axios .

Installation

npm install axios vform

Basic Usage

< template > < form @ submit.prevent = "login" @ keydown = "form.onKeydown($event)" > < input v-model = "form.username" type = "text" name = "username" placeholder = "Username" > < div v-if = "form.errors.has('username')" v-html = "form.errors.get('username')" /> < input v-model = "form.password" type = "password" name = "password" placeholder = "Password" > < div v-if = "form.errors.has('password')" v-html = "form.errors.get('password')" /> < button type = "submit" :disabled = "form.busy" > Log In </ button > </ form > </ template > < script > import Form from 'vform' export default { data : () => ({ form : new Form({ username : '' , password : '' }) }), methods : { async login () { const response = await this .form.post( '/api/login' ) } } } </ script >

Laravel Controller:

class LoginController extends Controller { public function login (Request $request) { $this ->validate($request, [ 'username' => 'required' , 'password' => 'required' , ]); } }

Documentation

You'll find the documentation on vform.vercel.app.

Changelog

Please see CHANGELOG for more information what has changed recently.