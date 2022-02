A vue-form-generator field to handle objects, with or without schemas.

Examples

Without schema

{ model : { object: { field1: "value1" } }, schema : { fields : [ { type: "object" , label: "Object field" , model: "object" } ] } }

With schema

{ model : { object : { field : "value1" } }, schema : { fields : [ { type : "object" , label : "Object field" , model : "object" , schema : { fields : [ { type : "input" , inputType : "number" , label : "Label" , model : "number" }, { type : "input" , inputType : "text" , label : "Field" , model : "field" } ] } } ] } }

Installation

npm install vfg-field-object

vfg-field-object can be used as a module in both CommonJS and ES modular environments.

When in non-modular environment, vfg-field-object will register all the components to vue by itself.

ES6

import { FieldObject } from 'vfg-field-object' ; export default { ... components: { 'field-object' : FieldObject }, ... }; import ModuleLibrary from 'vfg-field-object' ; Vue.use(ModuleLibrary);

CommonJS

var Vue = require ( 'vue' ); var ModuleLibrary = require ( 'vfg-field-object' ); var YourComponent = Vue.extend({ ... components: { 'field-object' : ModuleLibrary.FieldObject }, ... }); var Vue = require ( 'vue' ); var ModuleLibrary = require ( 'vfg-field-object' ); Vue.use(ModuleLibrary);

Browser

< script src = "path/to/vue/vue.min.js" > </ script > < script src = "path/to/vfg-field-object/dist/vfg-field-object.min.js" > </ script >

After that, you can use it with Vue Form Generator:

schema: { fields: [ { type: "object" , label: "My object" , model: "myObject" } ] }

Changelog

See the GitHub release history.

Contributing

See CONTRIBUTING.md.