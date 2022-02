version

Node.js package.json version number fetcher

Installation

$ npm install version

Example (basic)

var version = require ( 'version' ); version.fetch( 'express' , function ( error, version ) { if (error) { console .error(error); } else { console .log( 'express current version: ' , version); }; });

Example (RegExp formating)

var version = require ( 'version' ); version.fetch( 'express' , { from : /^/gi , to : "v" }, function ( error, version ) { if (error) { console .error(error); } else { console .log( 'express current version with formating:' , version); }; });

Example (Current Projects package.json)