npm install vedajs

Usage

import Veda from 'vedajs' ; const veda = new Veda(); veda.setCanvas(canvas); veda.loadFragmentShader(code); veda.play();

Advanced Usage

Fragment shader

veda.loadFragmentShader(code);

This is equivalent to

veda.loadShader({ fs : code });

Vertex shader

veda.loadVertexShader(code);

This is equivalent to

veda.loadShader({ vs : code });

Using both

Pass a shader object to loadShader .

veda.loadShader({ vs : vertexShaderCode, fs : fragmentShaderCode, });

Multipath rendering

Pass an array of shaders to loadShader .

veda.loadShader([ { vs : vertexShaderFor1stPass, fs : fragmentShaderFor1stPass, }, { fs : fragmentShaderFor2ndPass, }, ]);

Audio input

veda.toggleAudio( true ); veda.loadShader(shader);

MIDI input

veda.toggleMidi( true ); veda.loadShader(shader);

WebCam input

veda.toggleCamera( true ); veda.loadShader(shader);

Keyboard input

veda.toggleKeyboard( true ); veda.loadShader(shader);

Gamepad input

veda.toggleGamepad( true ); veda.loadShader(shader);

Sound shader

veda.loadSoundShader(shader); veda.playSound();

Author

Takayosi Amagi

LICENSE

MIT