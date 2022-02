Tiny vanilla JS library to detect swipe direction.

Types

type ConstructorProps = { element?: HTMLElement | null ; target?: HTMLElement | null ; delta?: number | 10 ; directionDelta?: number | 0 ; rotationAngle?: number | 0 ; mouseTrackingEnabled?: boolean | false ; touchTrackingEnabled?: boolean | true ; preventDefaultTouchmoveEvent?: boolean | false ; preventTrackingOnMouseleave?: boolean | false ; onSwipeStart?: EventHandler; onSwiping?: EventHandler; onSwiped?: EventHandler; onTap?: EventHandler; }; type EventHandler = { (e: Event, data: EventData): void ; }; type EventData = { absX: number ; absY: number ; deltaX: number ; deltaY: number ; directionX: 'LEFT' | 'RIGHT' | 'NONE' ; directionY: 'TOP' | 'BOTTOM' | 'NONE' ; duration: number ; velocity: number ; };

Props

Methods

init(): void

update(options: ConstructorProps): void

destroy(): void

Install

npm install vanilla-swipe

Examples

import VanillaSwipe from 'vanilla-swipe' ; const VS = new VanillaSwipe({ element : document .getElementById( 'some-id' ), onSwiping : handler, onSwiped : handler, mouseTrackingEnabled : true , }); VS.init(); function handler ( ) { console .log(...arguments); }

Run project

npm i npm start

Tests

npm test

Coverage