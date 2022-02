Create DOM event handlers that write to listeners

Example (event)

< div id = 'foo' > < div class = 'name' > Bob Steve </ div > < input class = 'name' value = 'Bob Steve' > </ input > </ div >

var event = require ( 'value-event/event' ) var listener = function ( data ) { console .log( 'data' , data) } var elem = document .getElementById( 'foo' ) elem.querySelector( 'div.name' ) .addEventListener( 'click' , event(listener, { clicked : true })) elem.querySelector( 'input.name' ) .addEventListener( 'keypress' , event(listener, { changed : true }))

Example (change)

The change event happens when form elements change

For example:

someone types a character in an input field

someone checks or unchecks a checkbox

< div id = 'my-app' > < input name = 'foo' value = 'bar' /> </ div >

var changeEvent = require ( 'value-event/change' ) var listener = function ( data ) { console .log( 'data' , data.changed, data.foo) } var elem = document .getElementById( 'my-app' ) elem .addEventListener( 'input' , changeEvent(listener, { changed : true }))

Example (submit)

The submit event happens when form elements get submitted.

For example:

a button gets clicked

someone hits ENTER in an input field

< div id = 'my-app' > < input name = 'foo' value = 'bar' /> </ div >

var submitEvent = require ( 'value-event/submit' ) var listener = function ( data ) { console .log( 'data' , data.changed, data.foo) } var elem = document .getElementById( 'my-app' ) elem .addEventListener( 'keypress' , submitEvent(listener, { changed : true }))

Example (value)

The value event happens whenever the event listener fires. It attaches input values just like 'submit' and 'change' except it doesn't have special semantics of what's a valid event.

< div id = 'my-app' > < input name = 'foo' value = 'bar' /> </ div >

var valueEvent = require ( 'value-event/value' ) var listener = function ( data ) { console .log( 'data' , data.changed, data.foo) } var elem = document .getElementById( 'my-app' ) elem.querySelector( 'input.name' ) .addEventListener( 'blur' , valueEvent(listener, { changed : true }))

Installation

npm install value-event

Contributors

Raynos

MIT Licenced