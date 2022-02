Validações de forma fácil ✅

Leia isso em outras línguas: English

Visão geral

Validations BR é um cinto de ferramentas de funções para validar documentos padrões no Brasil e mais.

Instalação

Com npm:

npm install validations-br

Com yarn:

yarn add validations-br

Como usar

useValidationsBR

Parâmetros

Chave Tipo Descrição type cnpj \| cpf \| cep \| email \| pis \| phone \| uf Tipo de dados que serão validados value string Valor que será validado

import { useValidationsBR } from 'validations-br' ; const cnpj = '09.015.844/0001-80' ; const isValid = useValidationsBR( 'cnpj' , cnpj);

Validar CNPJ

import { validateCNPJ } from 'validations-br' ; const cnpj = '09.015.844/0001-80' ; const isValid = validateCNPJ(cnpj);

Validar CPF

import { validateCPF } from 'validations-br' ; const cpf = '370.785.180-04' ; const isValid = validateCPF(cpf);

Validar Inscrição Estadual

import { validateIE } from 'validations-br' ; const ie = '535.371.880.779' ; const isValid = validateIE(ie, 'sp' );

Validar PIS/PASEP

import { validatePIS } from 'validations-br' ; const pis = '833.28281.34-7' ; const isValid = validatePIS(pis);

Validar Telefone

import { validatePhone } from 'validations-br' ; const phone = '(14) 99767-9472' ; const isValid = validatePhone(phone);

Validar CEP

import { validateCEP } from 'validations-br' ; const cep = '17280-000' ; const isValid = validateCEP(cep);

Validar UF

import { validateUF } from 'validations-br' ; const uf = 'SP' ; const isValid = validateUF(uf);

Bônus

Validar E-mail

import { validateEmail } from 'validations-br' ; const email = 'johndoe@gmail.com' ; const isValid = validateEmail(email);

Integrações

Com Yup

import { validateCNPJ } from "validations-br" ; import * as Yup from "yup" ; try { const schema = Yup.string().test( "is-cnpj" , "CNPJ is not valid" , (value) => validateCNPJ(value) ); await schema.validate(cnpj); } catch (err) { console .log(err.message); }

Com Joi

import { validateCNPJ } from "validations-br" ; import Joi from "joi" ; try { const schema = Joi.string().custom(validateCNPJ, "Validate CNPJ" ); const { value } = schema.validate(cnpj); if (!value) { throw Error ( "CNPJ is not valid" ); } } catch (err) { console .log(err.message); }

Como contribuir

Fique a vontade para contribuir com o projeto. Nós só pedimos para que:

Dê fork (https://github.com/reactivando/validations-br/fork)

Crie sua branch da feature/fix (git checkout -b feature/fooBar)

Escreva os testes para a nova feature ou do bug fix resolvido

Faça o commit das mudanças (git commit -am 'feat: add some fooBar')

Siga os padrões de commit conventional-changelog descritos em conventional-conventions

Dê push dá branch para seu repositório (git push origin feature/fooBar)

Tenha certeza que os testes passaram antes de abrir a pull-request (Use: $ yarn test or $ npm run test )

or ) Crie uma nova Pull Request

Autores

André Zagatti @azagatti

Ariel Franco @arielff3

Licença

MIT © Reactivando