Validate the name of a custom element

Custom element names should start with a-z and contain a-z and at least one - with optionally 0-9 .

You should not use the x- , polymer- , ng- prefixes.

Install

$ npm install validate -element- name

Usage

import validateElementName from 'validate-element-name' ; validate( 'unicorn' );

See cli.js for real-world usage.

CLI

$ npm install