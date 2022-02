Validate a date.

Install

$ npm install

Usage

const validate = require ( 'vali-date' ); validate( 'foo' ); validate( '2015-12-15T12:00:00Z' ); validate( '2015-12-15T12:00:00+01:00' );

API

Returns a boolean indicating if the date provided is valid or not.

Type: string

The date that should be validated.

License

MIT © Sam Verschueren