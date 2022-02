Proxy v8 argv (including harmony) to v8/node while forwarding the remaining arguments to a custom script.

Installation

v8-argv is available on npm.

npm install v8-argv

Usage

@param {String} path to resolve to actual bin (repeatable)

require ( 'v8-argv' )(__dirname + '/_app' );

program.parse(process.argv);

Test

npm test

Credit Due

License

WTFPL