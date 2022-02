Сервер на node.js для пошаговых игр.

Установка

npm install v6-game-server

Запуск

var Server = require ( 'v6-game-server' , conf = {}, engine = {}, server = new Server(conf, engine); server.start();

Настройки

{ game : 'default' , port : 8080 , pingTimeout : 100000 , pingInterval : 10000 , closeOldConnection : true , loseOnLeave : false , reconnectOldGame : true , spectateEnable : true , logLevel : 3 , turnTime : 100 , timeMode : 'reset_every_switch' , timeStartMode : 'after_switch' , addTime : 0 , maxTimeouts : 1 , clearTimeouts : true , maxOfflineTimeouts : 1 , minTurns : 0 , takeBacks : 0 , loadRanksInRating : false , ratingUpdateInterval : 1000 , penalties : false , mode : 'debug' , gameModes : [ 'default' ], modesAlias :{ default : 'default' }, enableIpGames : false , minUnfocusedTurns : 0 , minPerUnfocusedTurns : 0.9 , adminList : [], adminPass : '' , mongo :{ host : '127.0.0.1' , port : '27017' }, redis :{ host : '127.0.0.1' , port : '6379' }, https : true , httpsKey : '/path../serv.key' , httpsCert : '/path../serv.crt' , httpsCa : [ '/path../sub.class1.server.ca.pem' , '/path../ca.pem' ], }

Примеры настроек: - обычная игра, время на ход 30 секунд, разрешен один пропуск хода, время игрока обнуляется после каждого хода, таймер стартует после первого хода

{ turnTime : 30 , maxTimeouts : 2 , timeMode : 'reset_every_turn' , timeStartMode : 'after_turn' , }

- блиц, время на партию 60 секунд, время игрока не обнуляется, после каждого его хода к его времени на ход добавляется 1 секунда, таймер стартует после перехода хода к другому игроку, после первого пропуска хода ему засчитывается поражение

{ turnTime : 60 , maxTimeouts : 1 , timeMode : 'dont_reset' , timeStartMode : 'after_switch' , addTime : 1000 }

- игра с общим временем на ход, по типу "кто быстрее" , таймер страртует сразу после начала раунда, по истечении часа срабатывает таймаут и необходимо решить результат игры

{ turnTime : 3600 , maxTimeouts : 2 , timeMode : 'common' , timeStartMode : 'after_round_start' , }

Игровой движок

{ initUserData : function ( mode, modeData ) { return modeData; }, initGame : function ( room ) { return { inviteData : room.inviteData } }, setFirst : function ( room ) { if (!room.game.first) return room.owner; return room.getOpponent(room.game.first) }, doTurn : function ( room, user, turn, type ) { if (type == 'timeout' ){ } return turn; }, switchPlayer : function ( room, user, turn, type ) { if (type == 'timeout' ){ } return room.getOpponent(user); }, userEvent : function ( room, user, event ) { return { event : event, target : room, user : user.userId } }, gameEvent : function ( room, user, turn, roundStart ) { return null ; }, getGameResult : function ( room, user, turn, type ) { switch (type){ case 'timeout' : if (type == 'timeout' ){ if (room.data[user.userId].timeouts == room.maxTimeouts){ return { winner : room.getOpponent(user), action : 'timeout' }; } else return false ; } break ; case 'event' : if (turn.type){ return false ; } break ; case 'turn' : switch (turn.result){ case 0 : return { winner : room.getOpponent(user) }; break ; case 1 : return { winner : user }; break ; case 2 : return { winner : null }; break ; default : return false ; } break ; } }, getUsersScores : function ( room, result ) { for ( var i = 0 ; i < room.players.length; i++){ if (room.players[i] == result.winner) room.players[i][room.mode].score += 10 ; else room.players[i][room.mode].score -= 10 ; } return result; }, checkSign : function ( user ) { return (user.userId && user.userName && user.sign); } adminAction : function ( admin, type, data ) { } };

Игровые сущности

Room

{ owner : User, players : Array , spectators : Array , inviteData : Object mode : String games : Int; turnTime: Int; game: { state : String current : User, first : User, history : Array , shistory : String turnStartTime : UTC }, data : Object , getOpponent : Function (user: User) setUserTurnTime : Function (time: ms) }

User