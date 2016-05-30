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v6-game-server

by lev
0.12.366 (see all)

nodejs game server

npm
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Overview

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V6-Game-Server

Сервер на node.js для пошаговых игр.

Установка

npm install v6-game-server

Запуск

        var Server = require('v6-game-server',
            // настройки
            conf = {},
            // игровой движок
            engine = {},
            // сервер
            server = new Server(conf, engine);
        
        server.start();

Настройки

    {
        game: 'default',            // обязательный парамерт, алиас игры и бд
        port: 8080,                 // порт подключения веб сокета
        pingTimeout:100000,         // таймаут клиента в мс
        pingInterval:10000,         // интервал пинга клиента в мс
        closeOldConnection: true,   // закрывать старое соединение клиента, при открытии нового  
        loseOnLeave: false,         // засчитывать поражение при разрыве соединения с клиентом
        reconnectOldGame: true,     // загружать игру клинета, в которой произошел разрыв
        spectateEnable: true,       // разрешить просмотр игр
        logLevel:3,                 // уровень подробности лога, 0 - без лога, 1 - только ошибки
        turnTime: 100,              // время на ход игрока в секундах
        timeMode: 'reset_every_switch', // режимы таймера:
                                        // 'reset_every_turn' сбрасывать после каждого хода
                                        // 'reset_every_switch' сбрасывать после перехода хода
                                        // 'dont_reset' не сбрасывать таймер, время на всю партию
                                        // 'common' у игроков общее время на ход
        timeStartMode: 'after_switch',  // когда запускать таймер
                                        // 'after_turn' после первого хода
                                        // 'after_switch' после первого перехода хода
                                        // 'after_round_start' сразу после начала раунда
        addTime: 0,                 // сколько милисекунд добавлять к времени на ход игрока после каждого его хода
        maxTimeouts: 1,             // разрешенное число пропусков хода игрока подряд до поражения
        clearTimeouts: true,        // обнулять число пропусков игрока после его хода
        maxOfflineTimeouts: 1,      // число пропусков отключенного игрока подряд до поражения
        minTurns: 0,                // минимальное число число ходов (переходов хода) для сохранения игры
        takeBacks: 0,               // число разрешенных игроку ходов назад
        loadRanksInRating: false,   // загружать актуальные ранги при открытии таблицы рейтинга
        ratingUpdateInterval: 1000, // интервал обновления рангов в списке игроков
        penalties: false,           // загружать штарфы игроков
        mode: 'debug',              // значение 'develop' уставновит режим без использования бд
        gameModes: ['default'],     // игровые режимы, со своим рейтингом и историей, имена без пробелов
        modesAlias:{default:'default'}, // отображаемые клиенту алиасы режимов
        enableIpGames: false,       // разрешает игры с одного ip
        minUnfocusedTurns: 0,       // минимальное число ходов с потерей фокуса для засчитывания победы как читерской
                                    // 0 - не считать
        minPerUnfocusedTurns: 0.9,  // соотношение числа ходов с потерей фокуса для засчитывания победы как читерской
        adminList: [],              // список userId админов
        adminPass: '',              // пароль для функций администратора
        mongo:{                     // настройки подключения mongodb
            host: '127.0.0.1',
            port: '27017'
        },
        redis:{                     // настройки подключения redis
            host: '127.0.0.1',
            port: '6379'
        },
        https: true,                // настройки https
        httpsKey: '/path../serv.key',
        httpsCert: '/path../serv.crt',
        httpsCa: ['/path../sub.class1.server.ca.pem', '/path../ca.pem'],
    }

Примеры настроек:
-   обычная игра, время на ход 30 секунд, разрешен один пропуск хода,
    время игрока обнуляется после каждого хода, таймер стартует после первого хода

    {
        turnTime: 30,
        maxTimeouts: 2,
        timeMode: 'reset_every_turn',
        timeStartMode: 'after_turn',
    }

-   блиц, время на партию 60 секунд, время игрока не обнуляется,
    после каждого его хода к его времени на ход добавляется 1 секунда,
    таймер стартует после перехода хода к другому игроку,
    после первого пропуска хода ему засчитывается поражение

    {
        turnTime: 60,
        maxTimeouts: 1,
        timeMode: 'dont_reset',
        timeStartMode: 'after_switch',
        addTime: 1000
    }

-   игра с общим временем на ход, по типу "кто быстрее",
    таймер страртует сразу после начала раунда,
    по истечении часа срабатывает таймаут и необходимо решить результат игры

    {
        turnTime: 3600,
        maxTimeouts: 2,
        timeMode: 'common',
        timeStartMode: 'after_round_start',
    }

Игровой движок

    {
        /**
         * вызывается после соединения нового пользователя в первый раз
         * устанавливает значения нового пользователя по умолчанию
         * рейтинги, очки, и т.д.
         */
        initUserData: function(mode, modeData){
            return modeData;
        },
        
        /**
         * вызывается перед началом игрового раунда
         * возвращаемый объект будет передан всем игрокам в начале раунда
         * по умолчанию возвращает объект переданный игроком в приглашении
         */
        initGame: function (room) {
            return {
                inviteData: room.inviteData
            }
        },

        /**
         * вызывается в начале раунда
         * возвращает игрока, который будет ходить первым
         * по умолчанию первым ходит создатель комнаты, 
         * в следующем раунде ход переходит к другому игроку
         */
        setFirst: function (room) {
            if (!room.game.first) return room.owner;
            return room.getOpponent(room.game.first)
        },

        /**
         * вызывается каждый ход или пропуск хода игрока
         * возвращаемый объект будет передан всем игрокам и записан в историю
         * если вернуть false || null || undefined ход будет признан некорректным
         * в случае пропуска хода, turn = {action: 'timeout'}
         * если вернуть объект с полем action = 'timeout'
         * он будет принят как событие пропуск хода, иначе как обычный ход
         * type {'turn'|'timeout'} - ход игрока или таймаут
         */
        doTurn: function(room, user, turn, type){
            if (type == 'timeout'){
                // this is user timeout
            }
            return turn;
        },

        /**
         * вызывается каждый ход игрока или после события пропуска хода
         * возвращаемый игрок будет ходить следующим
         * если вернуть того же игрока, чей был ход, ход останется за ним
         * type {'turn'|'timeout'} - ход игрока или таймаут
         */
        switchPlayer: function(room, user, turn, type){
            if (type == 'timeout'){
                // this is user timeout
            }
            return room.getOpponent(user);
        },

        /**
         * вызывается после отправке игроком события
         * возвращаемый объект будет передан заданным игрокам, и должен быть следующего вида:
         * { event, target, user } || [Array], где
         * event - объект с обязательным полем type
         * target - цель для отправки события null || Room || User
         * может быть массивом с разными объектами событий и целями
         */
        userEvent: function(room, user, event){
            return {
                event: event,
                target: room,
                user: user.userId
            }
        },

        /**
         * вызывается в начале раунда и после каждого хода игрока
         * возвращаемый объект будет передан заданным игрокам, и должен быть следующего вида:
         * { event, target, user } || [Array], где
         * event - объект с обязательным полем type
         * target - цель для отправки события null || Room || User
         * может быть массивом с разными объектами событий и целями
         */
        gameEvent: function(room, user, turn, roundStart){
           return null;
        },

        /**
         * вызывается каждый ход и событие, определяет окончание раунда
         * возвращаемый объект будет передан всем игрокам 
         * и должен быть вида {winner : user}, где
         * user - User (игрок победитель ) || null (ничья)
         * если вернуть false - раунд еще не окончен
         * дополнительное поле 'action' указывает на действие,
         * по которому завершилась игра, по умолчанию 'game_over'
         * если пользователь не подключен, то игра завешится по
         * максимальному числу офлайн таймаутов
         * если не подключены оба, завершится поражением пропустившего
         * если не обрабатывать пропускать ход можно бесконечно
         * type {'turn'|'event','timeout'} - ход, событие или таймаут
         */
        getGameResult: function(room, user, turn, type){
            switch (type){
                case 'timeout':
                    if (type == 'timeout'){
                        // if user have max timeouts, other win
                        if (room.data[user.userId].timeouts == room.maxTimeouts){
                            return {
                                winner: room.getOpponent(user),
                                action: 'timeout'
                            };
                        } else return false;
                    }
                    break;
                case 'event':
                    if (turn.type){
                        return false;
                    }
                    break;
                case 'turn':
                    switch (turn.result){
                        case 0: // win other player
                            return {
                                winner: room.getOpponent(user)
                            };
                            break;
                        case 1: // win current player
                            return {
                                winner: user
                            };
                            break;
                        case 2: // draw
                            return {
                                winner: null
                            };
                            break;
                        default: // game isn't end
                            return false;
                    }
                    break;
            }
        },

        /**
         * вызывается по окончанию раунда
         * возвращаемый объект утсанавливает значение очков игроков 
         * room.players[0][room.mode].['score'] = new_score
         */
        getUsersScores: function(room, result){
            // например
            for (var i = 0; i < room.players.length; i++){
            if (room.players[i] == result.winner)
                room.players[i][room.mode].score += 10;
            else room.players[i][room.mode].score -= 10;
        }
        return result;
        },

        /**
         * вызывается после авторизации пользователя
         * проверяет подлинноть подписи
         */
        checkSign: function(user){
            return (user.userId && user.userName && user.sign);
        }

        /**
         * действие по вызову администратора
         * @param admin
         * @param type
         * @param data
         */
        adminAction: function(admin, type, data){

        }
    };

Игровые сущности

Room

    {
        owner: User,        // создатель
        players: Array,     // массив с игроками
        spectators: Array,  // массив зрителей
        inviteData: Object  // объект приглашения
        mode: String        // режим
        games: Int;         // сыграно раундов
        turnTime: Int;      // время на ход
        game: {
            state: String   // состояние игры:  waiting,  playing, end
            current: User,  // текущий игрок
            first: User,    // игрок, чей ход первый, установленный функцией engine.setFirst
            history: Array, // массив с иторией ходов и событий
            shistory: String// массив с историей, преобразованный в строку
            turnStartTime: UTC  // дата начала хода игрока
        },
        data: Object,       // массив ключ значение, где ключи - userId
                            // для хранения временной информации для каждого игрока
        getOpponent: Function(user: User)   // возвращает соперника игрока
        setUserTurnTime: Function(time: ms) // устанавливает время на следующий ход
    }

User

    {
        userId: String,     // идетификатор игрока
        userName: String    // имя  
        sign: String        // подпись
        currentRoom: Room   // текущая комната (играет или зритель)
    }

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