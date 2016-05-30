Сервер на node.js для пошаговых игр.
npm install v6-game-server
var Server = require('v6-game-server',
// настройки
conf = {},
// игровой движок
engine = {},
// сервер
server = new Server(conf, engine);
server.start();
{
game: 'default', // обязательный парамерт, алиас игры и бд
port: 8080, // порт подключения веб сокета
pingTimeout:100000, // таймаут клиента в мс
pingInterval:10000, // интервал пинга клиента в мс
closeOldConnection: true, // закрывать старое соединение клиента, при открытии нового
loseOnLeave: false, // засчитывать поражение при разрыве соединения с клиентом
reconnectOldGame: true, // загружать игру клинета, в которой произошел разрыв
spectateEnable: true, // разрешить просмотр игр
logLevel:3, // уровень подробности лога, 0 - без лога, 1 - только ошибки
turnTime: 100, // время на ход игрока в секундах
timeMode: 'reset_every_switch', // режимы таймера:
// 'reset_every_turn' сбрасывать после каждого хода
// 'reset_every_switch' сбрасывать после перехода хода
// 'dont_reset' не сбрасывать таймер, время на всю партию
// 'common' у игроков общее время на ход
timeStartMode: 'after_switch', // когда запускать таймер
// 'after_turn' после первого хода
// 'after_switch' после первого перехода хода
// 'after_round_start' сразу после начала раунда
addTime: 0, // сколько милисекунд добавлять к времени на ход игрока после каждого его хода
maxTimeouts: 1, // разрешенное число пропусков хода игрока подряд до поражения
clearTimeouts: true, // обнулять число пропусков игрока после его хода
maxOfflineTimeouts: 1, // число пропусков отключенного игрока подряд до поражения
minTurns: 0, // минимальное число число ходов (переходов хода) для сохранения игры
takeBacks: 0, // число разрешенных игроку ходов назад
loadRanksInRating: false, // загружать актуальные ранги при открытии таблицы рейтинга
ratingUpdateInterval: 1000, // интервал обновления рангов в списке игроков
penalties: false, // загружать штарфы игроков
mode: 'debug', // значение 'develop' уставновит режим без использования бд
gameModes: ['default'], // игровые режимы, со своим рейтингом и историей, имена без пробелов
modesAlias:{default:'default'}, // отображаемые клиенту алиасы режимов
enableIpGames: false, // разрешает игры с одного ip
minUnfocusedTurns: 0, // минимальное число ходов с потерей фокуса для засчитывания победы как читерской
// 0 - не считать
minPerUnfocusedTurns: 0.9, // соотношение числа ходов с потерей фокуса для засчитывания победы как читерской
adminList: [], // список userId админов
adminPass: '', // пароль для функций администратора
mongo:{ // настройки подключения mongodb
host: '127.0.0.1',
port: '27017'
},
redis:{ // настройки подключения redis
host: '127.0.0.1',
port: '6379'
},
https: true, // настройки https
httpsKey: '/path../serv.key',
httpsCert: '/path../serv.crt',
httpsCa: ['/path../sub.class1.server.ca.pem', '/path../ca.pem'],
}
Примеры настроек:
- обычная игра, время на ход 30 секунд, разрешен один пропуск хода,
время игрока обнуляется после каждого хода, таймер стартует после первого хода
{
turnTime: 30,
maxTimeouts: 2,
timeMode: 'reset_every_turn',
timeStartMode: 'after_turn',
}
- блиц, время на партию 60 секунд, время игрока не обнуляется,
после каждого его хода к его времени на ход добавляется 1 секунда,
таймер стартует после перехода хода к другому игроку,
после первого пропуска хода ему засчитывается поражение
{
turnTime: 60,
maxTimeouts: 1,
timeMode: 'dont_reset',
timeStartMode: 'after_switch',
addTime: 1000
}
- игра с общим временем на ход, по типу "кто быстрее",
таймер страртует сразу после начала раунда,
по истечении часа срабатывает таймаут и необходимо решить результат игры
{
turnTime: 3600,
maxTimeouts: 2,
timeMode: 'common',
timeStartMode: 'after_round_start',
}
{
/**
* вызывается после соединения нового пользователя в первый раз
* устанавливает значения нового пользователя по умолчанию
* рейтинги, очки, и т.д.
*/
initUserData: function(mode, modeData){
return modeData;
},
/**
* вызывается перед началом игрового раунда
* возвращаемый объект будет передан всем игрокам в начале раунда
* по умолчанию возвращает объект переданный игроком в приглашении
*/
initGame: function (room) {
return {
inviteData: room.inviteData
}
},
/**
* вызывается в начале раунда
* возвращает игрока, который будет ходить первым
* по умолчанию первым ходит создатель комнаты,
* в следующем раунде ход переходит к другому игроку
*/
setFirst: function (room) {
if (!room.game.first) return room.owner;
return room.getOpponent(room.game.first)
},
/**
* вызывается каждый ход или пропуск хода игрока
* возвращаемый объект будет передан всем игрокам и записан в историю
* если вернуть false || null || undefined ход будет признан некорректным
* в случае пропуска хода, turn = {action: 'timeout'}
* если вернуть объект с полем action = 'timeout'
* он будет принят как событие пропуск хода, иначе как обычный ход
* type {'turn'|'timeout'} - ход игрока или таймаут
*/
doTurn: function(room, user, turn, type){
if (type == 'timeout'){
// this is user timeout
}
return turn;
},
/**
* вызывается каждый ход игрока или после события пропуска хода
* возвращаемый игрок будет ходить следующим
* если вернуть того же игрока, чей был ход, ход останется за ним
* type {'turn'|'timeout'} - ход игрока или таймаут
*/
switchPlayer: function(room, user, turn, type){
if (type == 'timeout'){
// this is user timeout
}
return room.getOpponent(user);
},
/**
* вызывается после отправке игроком события
* возвращаемый объект будет передан заданным игрокам, и должен быть следующего вида:
* { event, target, user } || [Array], где
* event - объект с обязательным полем type
* target - цель для отправки события null || Room || User
* может быть массивом с разными объектами событий и целями
*/
userEvent: function(room, user, event){
return {
event: event,
target: room,
user: user.userId
}
},
/**
* вызывается в начале раунда и после каждого хода игрока
* возвращаемый объект будет передан заданным игрокам, и должен быть следующего вида:
* { event, target, user } || [Array], где
* event - объект с обязательным полем type
* target - цель для отправки события null || Room || User
* может быть массивом с разными объектами событий и целями
*/
gameEvent: function(room, user, turn, roundStart){
return null;
},
/**
* вызывается каждый ход и событие, определяет окончание раунда
* возвращаемый объект будет передан всем игрокам
* и должен быть вида {winner : user}, где
* user - User (игрок победитель ) || null (ничья)
* если вернуть false - раунд еще не окончен
* дополнительное поле 'action' указывает на действие,
* по которому завершилась игра, по умолчанию 'game_over'
* если пользователь не подключен, то игра завешится по
* максимальному числу офлайн таймаутов
* если не подключены оба, завершится поражением пропустившего
* если не обрабатывать пропускать ход можно бесконечно
* type {'turn'|'event','timeout'} - ход, событие или таймаут
*/
getGameResult: function(room, user, turn, type){
switch (type){
case 'timeout':
if (type == 'timeout'){
// if user have max timeouts, other win
if (room.data[user.userId].timeouts == room.maxTimeouts){
return {
winner: room.getOpponent(user),
action: 'timeout'
};
} else return false;
}
break;
case 'event':
if (turn.type){
return false;
}
break;
case 'turn':
switch (turn.result){
case 0: // win other player
return {
winner: room.getOpponent(user)
};
break;
case 1: // win current player
return {
winner: user
};
break;
case 2: // draw
return {
winner: null
};
break;
default: // game isn't end
return false;
}
break;
}
},
/**
* вызывается по окончанию раунда
* возвращаемый объект утсанавливает значение очков игроков
* room.players[0][room.mode].['score'] = new_score
*/
getUsersScores: function(room, result){
// например
for (var i = 0; i < room.players.length; i++){
if (room.players[i] == result.winner)
room.players[i][room.mode].score += 10;
else room.players[i][room.mode].score -= 10;
}
return result;
},
/**
* вызывается после авторизации пользователя
* проверяет подлинноть подписи
*/
checkSign: function(user){
return (user.userId && user.userName && user.sign);
}
/**
* действие по вызову администратора
* @param admin
* @param type
* @param data
*/
adminAction: function(admin, type, data){
}
};
Room
{
owner: User, // создатель
players: Array, // массив с игроками
spectators: Array, // массив зрителей
inviteData: Object // объект приглашения
mode: String // режим
games: Int; // сыграно раундов
turnTime: Int; // время на ход
game: {
state: String // состояние игры: waiting, playing, end
current: User, // текущий игрок
first: User, // игрок, чей ход первый, установленный функцией engine.setFirst
history: Array, // массив с иторией ходов и событий
shistory: String// массив с историей, преобразованный в строку
turnStartTime: UTC // дата начала хода игрока
},
data: Object, // массив ключ значение, где ключи - userId
// для хранения временной информации для каждого игрока
getOpponent: Function(user: User) // возвращает соперника игрока
setUserTurnTime: Function(time: ms) // устанавливает время на следующий ход
}
User
{
userId: String, // идетификатор игрока
userName: String // имя
sign: String // подпись
currentRoom: Room // текущая комната (играет или зритель)
}