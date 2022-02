v-track通过 Vue 自定义指令的方式将埋点代码与业务代码完全解耦~

安装

YARN

yarn add v-track

NPM

npm install v-track --save

CDN

目前可以通过unpkg.com/v-track获取到最新版本的资源,在页面上使用 script 标签直接引入文件即可开始使用

< script src = "https://unpkg.com/v-track/dist/v-track.min.js" > </ script >

或者

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/v-track/dist/v-track.min.js" > </ script >

建议使用 CDN 引入 v-track 的用户在链接地址上锁定版本,以免将来 v-track 升级时受到非兼容性更新的影响。锁定版本的方法请查看 unpkg.com or jsdelivr.com。

用法

import Vue from "vue" import VTrack from "v-track" import trackEvents from "./track-events" Vue.use(VTrack, { trackEvents, trackEnable : { UVPV : true , TONP : true } })

export default { UVPV(context) { ... }, TONP(context, { et, dt }) { ... }, 18015 (context, args) { ... } ... }

< track-view v-track:18015 > </ track-view > < track-view v-track:18015.watch = "{ rest }" > </ track-view > < track-view v-track:18015.watch.delay = "{ rest }" > </ track-view > < track-view v-if = "rest" v-track:18015 > </ track-view > < div v-track:18015.click = "handleClick" > </ div > < div v-track:18015.click = "{ handleClick, item, index }" > </ div > < div v-track:18015.click.async = "{ handleSearch, rest }" > </ div > < div v-track:18015.click.delay = "handleClick" > </ div > < cmp v-track:18015.click = "handleClick" > </ cmp > < cmp v-track:18015. [自定义事件名]= "handleSearch" > </ cmp > < cmp v-track:18015. [自定义事件名] .delay = "handleSearch" > </ cmp > < cmp v-track:18015. [自定义事件名] .async = "{ handleSearch, rest }" > </ cmp > < block v-track:18015.show > </ block > < block v-track:18015.show.once > </ block > < block v-track:18015.show.custom = "{ ref: 'scroll' }" > </ block > < block v-track:18015.show.custom.once = "{ ref: 'scroll' }" > </ block >

指令修饰符

.click 表示事件行为的埋点

表示事件行为的埋点 .[custom-event] 表示自定义事件行为的埋点

表示自定义事件行为的埋点 .native 表示监听组件原生click事件行为的埋点

表示监听组件原生click事件行为的埋点 .watch 表示页面异步行为的埋点

表示页面异步行为的埋点 .async 配合 .click 指令,表示异步事件行为的埋点

配合 指令,表示异步事件行为的埋点 .delay 表示埋点是否延迟执行,默认先执行埋点再执行回调

表示埋点是否延迟执行,默认先执行埋点再执行回调 .show 表示区域曝光埋点

表示区域曝光埋点 .once 配合 .show 指令,只执行一次埋点

配合 指令,只执行一次埋点 .custom 配合 .show 指令,表示使用自定义scroll事件

LICENSE

MIT © 2019-present, LHammer