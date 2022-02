v-toaster v-toaster

A Vue.js component

Installation

Using yarn

yarn add v-toaster

Using npm

npm i --save v-toaster

Demo

DEMO

Usage

Bundler (Webpack, Rollup)

import Vue from 'vue' import Toaster from 'v-toaster' import 'v-toaster/dist/v-toaster.css' Vue.use(Toaster, { timeout : 5000 })

Browser

< link rel = "stylesheet" href = "v-toaster/dist/v-toaster.css" > </ link > < script src = "v-toaster/dist/v-toaster.js" > </ script > < script > Vue.use(VToaster, {timeout: 5000}) </ script >

Usage example

this .$toaster.success( 'Your toaster success message.' ) this .$toaster.success( 'Your toaster success message.' , { timeout : 8000 }) this .$toaster.info( 'Your toaster info message.' ) this .$toaster.error( 'Your toaster error message.' ) this .$toaster.warning( 'Your toaster warning message.' ) this .$toaster.add( 'Your toaster theme message.' , { theme : 'info' , timeout : 10000 })

License

This project is licensed under MIT License