A easy-to-use text complete component made with Vue.js.

V - Textcomplete

Here is documents

Installation

npm install v-textcomplete --save

Or

yarn add v-textcomplete --save

Usage

Register component

Registe global component:

import TextComplete from 'v-textcomplete' Vue.component( 'text-complete' , TextComplete)

Registe component:

import TextComplete from 'v-textcomplete' export default { components : { TextComplete } }

Simple usage

<template> < text-complete v-model = "content" areaClass = "textcomplete" :strategies = "strategies" > </ text-complete > </ template > < script > import { default as githubEmoji } from './github_emoji' import TextComplete from 'v-textcomplete' export default { components : { TextComplete }, data() { return { content : '' , strategies : [{ match : /(^|\s):([a-z0-9+\-\_]*)$/ , search(term, callback) { callback( Object .keys(githubEmoji).filter( function ( name ) { return name.startsWith(term); }).slice( 0 , 10 )) }, template(name) { return '<img width="17" src="' + githubEmoji[name] + '"></img> ' + name; }, replace(value) { return '$1:' + value + ': ' }, }] } } } </ script >

Please check the Documentation more

License

The plugin is open-sourced software licensed under the MIT license.