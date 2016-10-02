a v-tap directive of vue.js
- 修复父级DOM里含有input，点击input无法聚焦的BUG（仅支持vue2以上的版本）
- vue1.x不再新增特性
- 下一步准备新增长按事件 (v-tap:long)
- 主要BUG修复！v-if和v-else指令绑定事件绑定不对的问题
- 现已修复，可以看if-else.html测试
- 感谢 coco 帮助我进行测试！
- 重大BUG修复！经过v-for渲染出来的列表，在生命周期修改了数据重新渲染后v-tap获取不到最新值
- 现已修复，可以看list-test.html测试
- 感谢 火星X王子 帮助我进行测试！
支持Vue2.0,兼容Vue1.0
- 修复了PC端的bug
- test-href.html页面,新增测试
- 我是测试v-tap="a++"直接执行表达式 我是history.go(-1)
- 发布npm, 各位可用
npm i v-tap --save;下载使用
- 重写了currentTarget对象,避免currentTarget为null的情况
- fix : 判断el是否为a标签,避免获取href出错
- 经测试没有点透问题
- 统一为v-tap,兼容
PC和
移动端
- 新增捕获a标签的href地址,点击a标签可实现快速跳转
- 解决部分手机点击没有反应的问题
- 准备加入npm大家庭
- 新增 dom带有disable属性时，tap失效
- 新增vue-tap-click版本兼容PC和移动端,v-tap指令将自动判断使用click还是tap事件
- vue-tap 是不带兼容版本, vue-tap-click兼容版本, 请客官自行选择进食.