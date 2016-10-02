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vt

v-tap

by 二哲
3.0.3 (see all)

a v-tap directive of vue.js

npm
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CDN

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Popularity

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44

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540

Maintenance

Last Commit

4yrs ago

Contributors

8

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

vue-tap ( 已支持vue2.0，最下方有更新日志 )

npm npm

a v-tap directive of vue.js

How To use

example

Update

2017.06.17(fix)

  • 修复父级DOM里含有input，点击input无法聚焦的BUG（仅支持vue2以上的版本）
  • vue1.x不再新增特性
  • 下一步准备新增长按事件 (v-tap:long)

2017.03.16(fix)

  • 主要BUG修复！v-if和v-else指令绑定事件绑定不对的问题
  • 现已修复，可以看if-else.html测试
  • 感谢 coco 帮助我进行测试！

2017.02.21(fix)

  • 重大BUG修复！经过v-for渲染出来的列表，在生命周期修改了数据重新渲染后v-tap获取不到最新值
  • 现已修复，可以看list-test.html测试
  • 感谢 火星X王子 帮助我进行测试！

2016.10.02(update)

支持Vue2.0,兼容Vue1.0

2016.9.25(fix)

2016.9.19(update)

  • 优化了a标签快速跳转逻辑,可以直接在 写v-tap指令,这样即可快速跳转

2016.8.26(update)

  • 发布npm, 各位可用npm i v-tap --save;下载使用
  • 重写了currentTarget对象,避免currentTarget为null的情况
  • fix : 判断el是否为a标签,避免获取href出错

2016.8.25(update)

  • 经测试没有点透问题

2016.8.24(update)

  • 统一为v-tap,兼容PC移动端
  • 新增捕获a标签的href地址,点击a标签可实现快速跳转
  • 解决部分手机点击没有反应的问题
  • 准备加入npm大家庭

2016.1.20(merge)

  • 新增 dom带有disable属性时，tap失效

2015.12.22(update)

  • 新增vue-tap-click版本兼容PC和移动端,v-tap指令将自动判断使用click还是tap事件
  • vue-tap 是不带兼容版本, vue-tap-click兼容版本, 请客官自行选择进食.

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