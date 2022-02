A simple pagination bar, including size Menu, i18n support, based on Vue2

Examples and Documentation

Live Examples on CodePen, more exmaples and documentation please visit below sites

The jQuery version: bPage

Installation

npm i -S v-page

Include and install plugin in your main.js file.

import Vue from 'vue' import Page from 'v-page' Vue.use(Page, { global config options })

You also can use v-page in local component

<template> <v-page></v-page> </template> <script> import { Page } from 'v-page' export default { components: { 'v-page': Page } } </script>

Usage

<template> <v-page :total-row="totalRow" @page-change="pageChange" ></v-page> </template> <script> export default { data () { return { totalRow: 100 // required option } }, methods: { // receive page info change callback pageChange (pInfo) { console.log(pInfo) // { pageNumber: 1, pageSize: 10 } } } } </script>

Vue plugin series