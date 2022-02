vue media query methods (ru)

Plugin adds methods for work with media query in vue

General example:

import vMediaQuery from 'v-media-query' Vue.use(vMediaQuery.default)

< some-component v-if = "$mq.resize && $mq.above('600px')" > </ some-component >

v-if gets true for screen with width > 600px and updates after resizing

new Vue({ created() { if ( this .$mq.above( 600 )) { console .log( 'screen > 600px' ) } } }) new Vue({ watch : { '$mq.resize' : 'screenResize' }, methods : { screenResize() { if ( this .$mq.above( 600 )) { console .log( 'screen > 600px' ) } } } }) new Vue({ computed : { screenMore600() { return this .$mq.resize && this .$mq.above( 600 ) } } })

Defaults methods

All methods are allowed in $mq (mq = media query)

$mq.resize

variable is trigger that update methods

$mq.above(measurement, value)

$mq.below(measurement, value)

$mq.between(measurement, [valMin, valMax])

$mq.beyond(measurement, [valMin, valMAx])



measurement Can take values: 'width' , 'height' Default value = 'width'

example: $mq.above(600) == $mq.above('width', 600)

value, valMin, valMax Can take type Number and String All values type of Number will be rewrited to Number + 'px'

example: $mq.above(600) == $mq.above('600px')



$mq.expr(expression)

expression - any valid css media query

example: $mq.expr('screen and (max-device-width: 300px)')

Custom methods

Your can add custom methods to default methods

Example

Vue.use(vMediaQuery.default, { methods : { onlyForRetina() { return matchMedia( '(-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), (min-resolution: 192dpi)' ).matches } fackAbove(...args) { return vMediaQuery.methods.above(...args) }, } })

< some-component v-if = "$mq.onlyForRetina()" > </ some-component > < some-component v-show = "$mq.resize && $mq.fackAbove(800)" > </ some-component >

Variables

The plugin allows you to add custom variables in the vue

All variables are available in the $mv (mv = media variables)

Example

Vue.use(vMediaQuery.default, { variables : { hd : 1920 , sm : '1240px' } })

< some-component v-show = "$mq.resize && $mq.between([$mv.sm, $mv.hd])" > </ some-component >

Names $mq and $mv

If u don't like names $mq and $mv u can change them

Example

Vue.use(vMediaQuery.default, { nameSpace : { methods : $$myMethods, variables : __myVariables, }, variables : { hd : 1920 , } })