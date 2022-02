You have other better choices

Convert Markdown file to Vue Component using markdown-it.

Example

Live demo

https://glitch.com/edit/#!/vue-markdown

Installation

npm i vue-markdown-loader@0 -D npm i vue-markdown-loader -D npm i vue-loader vue-template-compiler -D

Feature

Hot reload

Write vue script

Code highlight

Usage

Documentation: Using loaders

webpack.config.js file:

module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.md$/ , loader : 'vue-markdown-loader' } ] } };

With vue-loader 15

const VueLoaderPlugin = require ( 'vue-loader/lib/plugin' ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.vue$/ , loader : 'vue-loader' }, { test : /\.md$/ , use : [ { loader : 'vue-loader' }, { loader : 'vue-markdown-loader/lib/markdown-compiler' , options : { raw : true } } ] } ] }, plugins : [ new VueLoaderPlugin()] };

With Vue CLI 3

In your vue.config.js file:

module .exports = { chainWebpack : config => { config.module.rule( 'md' ) .test( /\.md/ ) .use( 'vue-loader' ) .loader( 'vue-loader' ) .end() .use( 'vue-markdown-loader' ) .loader( 'vue-markdown-loader/lib/markdown-compiler' ) .options({ raw : true }) } }

Options

preventExtract

Since v2.0.0 , this loader will automatically extract script and style tags from html token content (#26). If you do not need, you can set this option

{ test : /\.md$/ , loader : 'vue-markdown-loader' , options : { preventExtract : true } }

wrapper

You can customize wrapper tag no matter html element tag or vue component tag. Default is 'section'

{ test : /\.md$/ , loader : 'vue-markdown-loader' , options : { wrapper : 'article' , } }

markdownIt

reference markdown-it

{ module : { rules : [ { test : /\.md$/ , loader : 'vue-markdown-loader' , options : { preset : 'default' , breaks : true , preprocess : function ( markdownIt, source ) { return source; }, use : [ require ( 'markdown-it-xxx' ), [ require ( 'markdown-it-xxx' ), 'this is options' ] ] } } ]; } }

Or you can customize markdown-it

var markdown = require ( 'markdown-it' )({ html : true , breaks : true }) markdown .use(plugin1) .use(plugin2, opts, ...) .use(plugin3); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.md$/ , loader : 'vue-markdown-loader' , options : markdown } ] } };

Add Vue configuration

var webpack = require ( 'webpack' ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.md$/ , loader : 'vue-markdown-loader' } ] }, plugins : [ new webpack.LoaderOptionsPlugin({ vue : {} }) ] };

License

WTFPL