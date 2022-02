基于 Vue 实现的 gantt-like 图表 ,用于排班展示

Feature

虚拟列表,快速渲染可视区域,支持大量数据渲染

可变时间轴,1 分钟,2 分钟,3 分钟,4 分钟~~~到一天

可变单元格

标记线

支持自定义描述和容器块

Screenshot

Install

npm 安装

npm i v-gantt-chart --save

Include plugin in your main.js file.

import Vue from 'vue' import vGanttChart from 'v-gantt-chart' ; Vue.use(vGanttChart);

使用链接引入

< script src = "https://unpkg.com/v-gantt-chart/dist/v-gantt-chart.umd.min.js" > </ script >

< body > < div id = "app" > < v-gantt-chart > </ v-gantt-chart > </ div > </ body > < script src = "https://unpkg.com/vue/dist/vue.js" > </ script > < script src = "./v-gantt-chart.js" > </ script > < script > new Vue({ el: '#app' , }) </ script > </ html >

Use

template code

< template > < v-gantt-chart :startTime = "startTime" :endTime = "endTime" :datas = "datas" > < template v-slot:block = "{data,item}" > < Test :data = "data" :item = "item" > </ Test > </ template > < template v-slot:left = "{data}" > < TestLeft :data = "data" > </ TestLeft > </ template > < template v-slot:title > hola </ template > </ v-gantt-chart > </ template >

script code

import Test from "./test.vue" ; import TestLeft from "./test-left.vue" ; import { mockDatas } from "@src/mock/index.js" ; import dayjs from "dayjs" export default { name : "App" , components : { Test, TestLeft }, data() { return { startTime : dayjs().toString(), endTime : dayjs() .add( 2 , "d" ) .add( 2 , "h" ) .add( 5 , "s" ).toString(), datas : mockDatas( 100 ), }; }, };

data

在默认情况下(即 customGenerateBlocks 为 false )的渲染的数据需要特殊格式 ,目前要求数组中每一个值均为对象,且有 gtAarry 对象数组这个属性(默认取 gtArray ,也可以通过 arrayKeys 属性自定义需要渲染的数组)

数组中每一个对象需有两个属性, start 和 end (不提供的情况,偏移与宽度将为0),数值需为合法的时间字符串.例如

[ { id : 'test' , gtArray :[ { name : 'test' , start : '2019-01-11 18:18:18' , end : '2019-01-11 18:18:18' } ], customKey :[ { id : 'test' , start : '2019-01-11 18:18:18' , end : '2019-01-11 18:18:18' } ] } ]

Slot

[ { id : 'arrayOne' , name : 'sala' , gtArray :[ { name : 'itemOne' , start : '2019-01-11 18:18:18' , end : '2019-01-11 18:18:18' } ], } ]

block 容器块slot 有 两种 需要注意

⭐️ customGenerateBlocks 为 false (默认值) 的情况

< template v-slot:block = "{data,item}" > < Test :data = "data" :item = "item" > </ Test > </ template >

data 为 gantt图表中每一行的所有数据 如下

{ id : 'arrayOne' , name : 'sala' , gtArray :[{...}], }

item 为 gantt图表中一个小方块对数据 如下

{ name : 'itemOne' , start : '2019-01-11 18:18:18' , end : '2019-01-11 18:18:18' }

⭐️ customGenerateBlocks 为 true 的情况

此时 arrayKeys , itemkey 将不再次生效,如何渲染,渲染什么,将由你自己决定,下方是一个例子

< template v-slot:block = "{data, getPositonOffset, getWidthAbout2Times, isInRenderingTimeRange, startTimeOfRenderArea, isAcrossRenderingTimeRange, endTimeOfRenderArea}" > < div class = "myBlockContainer" v-for = "item in data.gtArray" v-if = "isInRenderingTimeRange(item.start)||isAcrossRenderingTimeRange(item.start,item.end) ||isInRenderingTimeRange(item.end)" :key = "item.id" :style = "{position:'absolute', left:getPositonOffset(item.start)+'px', width:getWidthAbout2Times(item.start,item.end)+'px'}" > < Test :data = "data" :item = "item" > </ Test > </ div > </ template >

data 为gantt图表中每一行的所有数据

{ id : 'test' , name : 'sala' , gtArray :[{...}], }

除了data,还会提供以下属性和函数供调用

startTimeOfRenderArea 为当前渲染范围的时间轴开始时间的毫秒数

endTimeOfRenderArea 为当前渲染范围的时间轴结束时间的毫秒数

getPositonOffset(time:string):number 定位函数,根据给定字符串形式的时间生成相对时间轴起点的的偏移值

getWidthAbout2Times(start:string,end:string):number 为宽度计算函数,根据给定字符串形式的时间计算两个时间差的宽度值

isInRenderingTimeRange(time:string):boolean 判定给定的时间是否在屏幕显示的时间轴范围之内

isAcrossRenderingTimeRange(timeStart,timeEnd):boolean 判定给定的时间是否跨越了屏幕显示的时间轴范围之内

left 行名slot

< template v-slot:left = "{data}" > < TestLeft :data = "data" > </ TestLeft > </ template >

data 为 gantt图表中每一行的所有数据

{ id : 'test' , name : 'sala' , gtArray :[{...}], }

timeline 时间轴slot

< template v-slot:timeline = "{day , getTimeScales}" > < TestTimeline :day = "day" > </ TestTimeline > </ template >

day 为 每一个刻度对应的dayjs 对象

getTimeScales(day:dayjs):dayjs[] 计算当前day可以分划多少刻度,参数为day,返回dayjs对象数组

< template v-slot:timeline = "{day , getTimeScales}" > < span v-for = "i in getTimeScales(day)" > {{i.format('HH:mm')}} </ span > </ template >

markline 时间标记线slot

< template v-slot:markLine = "{timeConfig, getPosition}" > < TestMarkline :timeConfig = "timeConfig" :getPosition = "getPosition" > </ TestMarkline > </ template >

timeConfig 为 传入的 timelines 的每一个值

getPosition(day:string):number 计算当前时间的偏移值,参数为day,返回偏移值

title 标题slot

< template v-slot:title > hola </ template >

API

Param

param required type default describe startTime ❌ string 当前时间 时间轴开始时间,需为合法的时间字符串,如: 2019-01-11 18:18:18 endTime ❌ string 当前时间 时间轴结束时间,需为合法的时间字符串,如: 2019-01-11 18:18:18 cellWidth ❌ number 50 时间区间的宽度 cellHeight ❌ number 20 时间区间的高度 titleHeight ❌ number 40 表头的高度 titleWidth ❌ number 200 表头和行的宽度 scale ❌ number 60 时间轴的刻度值。单位:分钟,允许值 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120,180,240,360, 720, 1440] datas ❌ array [] 在默认情况下(即 customGenerateBlocks 为 false )的渲染的数据需要特殊格式 ,目前要求数组中每一个值均为对象,且有gtAarry对象数组这个属性,gtArray中每一个对象需有两个属性,start和end(不提供的情况,偏移与宽度将为0),需为合法的时间字符串.例如 [{id:'test',gtArray:[{start:'2019-01-11 18:18:18',end:'2019-01-11 18:18:18'}]}] 其他不做限制。 arrayKeys ❌ array ["gtArray"] 需要渲染的数组的key dataKey ❌ string -- 渲染的每一行的key itemKey ❌ string -- 渲染的每一个gantt容器的key showCurrentTime ❌ boolean false 显示当前时间,每秒钟更新 timelines ❌ array -- 显示标记时间,有特殊格式 [{time:'2019-01-11 18:18:18',color:'#00000'}] scrollToTime ❌ string -- 滚动到指定的时间,需为合法的时间字符串 scrollToPostion ❌ object -- 滚动到指定的位置 格式为 {x:number,y:number} hideHeader ❌ boolean false 隐藏时间轴和表头 hideXScrollBar ❌ boolean false 隐藏横向滚动轴 hideYScrollBar ❌ boolean false 隐藏纵向滚动轴 enableGrab ❌ boolean true 启动按住拖拽 customGenerateBlocks ❌ boolean false 开启自定义生成渲染块,具体使用见说明 timeRangeCorrection ❌ boolean true 时间矫正,默认开启。关闭后时间轴不会自动填充剩余空间,错误的先后时间会引起错误 preload ❌ number 1 可视范围外渲染行数。如值为1时,屏幕只能显示10条,但是会顶部,底部会多渲染一条,避免滚动时出现空白。当值为0,渲染全部数据

Method

通过使用 vue 的 ref 来调用组件内部的方法, params 中的 scrollToTime 和 scrollToPostion 可能会择机废弃,最好使用下方的方法替代。

method args describle scrollToPositionHandle positon:{x:number,y:number} 滚动到指定位置 scrollToTimehandle time:string 滚动到指定时间

example

< template > < v-gantt-chart ref = "gantt" > </ v-gantt-chart > </ template >

export default { methods :{ doScrollToPostion(){ this .$refs.gantt.scrollToPostionHandle({ x : 100 , y : 100 }) }, doScrollToTime(){ this .$refs.gantt.scrollToTimehandle( "Fri, 31 Jul 2020 12:41:39 GMT" ) } } };

Event

event type describle scrollLeft number X轴的滚动值 scrollTop number Y轴的滚动值

Run Demo

注意项目需要 node 环境

npm i npm run serve or yarn serve

Caution

IE 需要自己处理一些ployfill,应该是promise

IE 浏览器内无法使用yyyy-MM-dd hh:mm:ss的字符串形式初始化,需要注意时间的格式

MacOS 系统需要在偏好设置中的通用开启始终显示滚动条,否则可能会看不到滚动条

注意查看vue 版本,不是2.6以上vue版本,不能直接使用demo中的v-slot的语法,需要使用旧的slot 语法2.6之前的slot 语法 <template> < v-gantt-chart :startTime = "startTime" :endTime = "endTime" :datas = "datas" > < template v-slot:block = "{data,item}" > < Test :data = "data" :item = "item" > </ Test > </ template > </ template > <template> < v-gantt-chart :startTime = "startTime" :endTime = "endTime" :datas = "datas" > < template slot = "block" slot-scope = "{data,item}" > // < --------区别在这里 <! -- 你的容器块组件 -- > < Test :data = "data" :item = "item" > </ Test > </ template > </ template >

1.6.1

markline slot 字段调整

1.6.0

添加markline slot 支持

1.5.2

修复文档中的错误的默认值

修改导出的内容,支持页面单独引入

1.5.1

使用css来绘制网格获取更好的显示效果

优化一点点性能

添加鼠标按住拖动功能

添加新的refs说明

1.5.0

时间轴添加天的倍数的刻度支持

时间轴添加slot 支持

时间轴添加lazy 渲染支持

添加手机触摸支持 (bug:#16)

1.4.0

添加时间矫正开关

添加可配置可视范围外渲染行数

精简代码

添加测试

1.3.7

1.3.6

修复甘特条显示判定条件,slot添加新的api:isAcrossRenderingTimeRange

1.3.5

1.3.4

修复打包文件错误,导致无法链接引入的问题

代码优化

1.3.3

修复时间轴的日期数字在某些情况下撑开div,导致时间轴不准确的问题

1.3.2

修正滚动的触发和滚动范围限制的问题

1.3.1

替换moment 为dayjs

为startTime,endTime,datas添加默认值

1.3.0

优化渲染速度

相比之前的自定义渲染,添加一个新的slot,支持自定义的定位和渲染,更加的灵活

1.2.6

修复当时间线宽度比渲染宽度小的情况下的部分白屏

修复数据刷新时不重新渲染的问题

修复滚动条长度计算问题导致的时间线部分被隐藏

样式微调

1.2.5

修复cellheight,cellwidth 变动且不滚动时,渲染数据范围不正常的问题

修改样式的变动处理

1.2.4

修复滚动时向上滚动时会空白一行没有渲染的问题

修复左侧行名区数据过少时,无法盖住其底下标记线的问题

1.2.3

添加Resize Observer api 的polyfill

1.2.2

通过Resize Observer api来监听div的变化,用以修复感知不到容器大小变化引起的渲染数量不正常的问题

1.2.1

支持通过监听scrollLeft和scrollTop获取滚动值

修复页面中存在2个甘特图滚动错误的问题

修复没有start,end值可能引起的问题,当不存在start,end时偏移与宽度均为0值

1.2.0

支持隐藏滚动条

修复一次滚动触发2次滚动事件的问题

修复scrollToPosition 无法设置0值是问题

1.1.3

添加默认slot

1.1.2

支持隐藏表头和时间轴功能

支持自定义需要渲染的数组key

修复横线滚动越界问题

License

MIT ©wuchouchou