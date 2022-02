Autocomplete component for Vue.js This component is css-free. The idea is to be used with any framework.

Installation

Using yarn

yarn add v-autocomplete

Using npm

npm i --save v-autocomplete

Demo

DEMO

Usage

Bundler (Webpack, Rollup)

import Vue from 'vue' import Autocomplete from 'v-autocomplete' import 'v-autocomplete/dist/v-autocomplete.css' Vue.use(Autocomplete)

Browser

< link rel = "stylesheet" href = "v-autocomplete/dist/v-autocomplete.css" > </ link > < script src = "v-autocomplete/dist/v-autocomplete.js" > </ script > < script > Vue.use(VAutocomplete.default) </ script >

Example

< template > < v-autocomplete :items = "items" v-model = "item" :get-label = "getLabel" :component-item = 'template' @ update-items = "updateItems" > </ v-autocomplete > </ template > < script > import ItemTemplate from './ItemTemplate.vue' export default { data () { return { item : { id : 9 , name : 'Lion' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.' }, items : [], template : ItemTemplate } }, methods : { getLabel (item) { return item.name }, updateItems (text) { yourGetItemsMethod(text).then( ( response ) => { this .items = response }) } } } </ script >

ItemTemplate example:

< template > < div > < b > #{{item.id}} </ b > < span > {{ item.name }} </ span > < abbr > {{item.description}} </ abbr > </ div > </ template > < script > export default { props : { item : { required : true }, searchText : { required : true } } } </ script >

Properties

Name Type Required Default value Info items Array Yes List items component-item Vue Component or Function or String No Item Item list template min-len Number No 3 Min length to trigger the updateItems event wait String No 500 Miliseconds dela to trigger the updateItems event get-label Function No function(item) { return item } Anonymous function to extract label of the item value Mixed No Initial value (use v-model) auto-select-one-item Boolean No true Auto select item if result one item in items input-attrs Object No {} Attributes for input keep-open Boolean No false If true, suggestions list stays open even when input is not active placeholder String No Deprecated, will be removed in the next version. Use input-attrs input-class String No Custom class of input search. Deprecated, will be removed in the next version. Use input-attrs disabled Boolean No false Disable input. Deprecated, will be removed in the next version. Use input-attrs

Events

Name Params Info input item: Item changed Triggered after any changed in the model change text: Text of search input Triggered after every change in the search input update-items text: Text of search input Same as change, but respecting min-len and wait item-clicked item: Item clicked Triggered after a click on a suggestion item-selected item: Item selected Like @input, but only when has value blur text: Text of search input Triggered on blur in the search input focus text: Text of search input Triggered on focus in the search input

What about appearence?

Just overwrite their css classes. See the structure in stylus lang:

.v-autocomplete .v-autocomplete-input-group .v-autocomplete-input .v-autocomplete-list .v-autocomplete-list-item & .v-autocomplete-item-active

Follows the css used in the DEMO:

.v-autocomplete .v-autocomplete-input-group .v-autocomplete-input font-size 1.5em padding 10px 15px box-shadow none border 1px solid #157977 width calc( 100% - 32px ) outline none background-color #eee & .v-autocomplete-selected .v-autocomplete-input color green background-color #f2fff2 .v-autocomplete-list width 100% text-align left border none border-top none max-height 400px overflow-y auto border-bottom 1px solid #157977 .v-autocomplete-list-item cursor pointer background-color #fff padding 10px border-bottom 1px solid #157977 border-left 1px solid #157977 border-right 1px solid #157977 &:last-child border-bottom none &:hover background-color #eee abbr opacity 0.8 font-size 0.8em display block font-family sans-serif

Development

$ git clone https://github.com/paliari/v-autocomplete.git $ cd v-autocomplete

Using yarn

$ yarn install $ yarn dev $ yarn demo:open $ yarn dist:demo $ yarn dist

Using npm

$ npm install $ npm run dev $ npm run demo:open $ npm run dist:demo $ npm run dist

Authors

License

This project is licensed under MIT License