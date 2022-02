Table UI Component based on React. working for many modes such as sub table, tree table and inline editing table.

How to run

$ git clone https://github.com/uxcore/uxcore-table $ cd uxcore-table $ npm install $ npm start

API

行内编辑用

getData(): 返回表格的数据,并作校验。

addEmptyRow(): 添加一个空的新行。

addEmptyRowFromTop(): 从顶部添加一个空的新行。

addRow(rowData): 以指定数据添加一个新行。

addRowFromTop(rowData): 以指定数据从顶部添加一个新行。

delRow(rowData): 删除一个新行。

editRow(rowData): 使指定的行切换到编辑模式。

editAllRow(): 使所有行切换到编辑模式。

viewRow(rowData): 使指定的行切换到查看模式。

viewAllRow(): 使所有行切换到查看模式。

saveRow(rowData): 保存行的数据(同时切换至查看模式)。

saveAllRow(): 保存所有行的数据(同时切换至查看模式)。

resetRow(rowData): 重置行到数据(若保存过,则为保存过后的数据)。

resetAllRow(): 重置所有行的数据(若保存过,则为保存过后的数据)。

resetAndViewAllRow(): 重置所有行数据(若保存过,则为保存过后的数据)并切换至查看模式。

获取数据

fetchData(from): 使表格重新请求一次数据。 @param from {string} {optional}: 这个参数会传入到 beforeFetch 的回调中。



创建一个 CellField

createCellField(options)

Name Type Require Default Since Ver. Note options.component React Element yes input 1.12.8 被包裹的组件,需要提供 value 和 onChange,或相同功能的 API options.valuePropName string No value 1.12.8 与 value 对应的 prop 名字 options.changePropName string No onChange 1.12.8 与 onChange 对应的 prop 名字 options.processValue func No - 1.12.8 针对 value(editKey 对应字段)的处理函数 options.processText func No - 1.12.8 针对 text (dataKey 对应字段) 的处理函数

树形表格用

addSubRow(subRowData, rowData, cb): 树形表格模式下从底部插入一个子树节点行

addSubRowFromTop(subRowData, rowData, cb): 树形表格模式下从顶部插入一个子树节点行

updateRow(rowData, cb): 树形表格模式下更新当前行

其他

toggleSubComp(rowData): 使指定的行显示或隐藏二级组件(subComp)。

moveRowUp(rowData): 使指定的行向上移动一行

moveRowDown(rowData): 使指定的行向下移动一行

Props

Name Type Require Default Since Ver. Note jsxcolumns array required null - 表格列配置项,具体见这里 width number optional 1000 - 表格的宽度 height number optional 100% - 表格的高度 showColumnPicker boolean optional true - 是否显示列筛选按钮 showPager boolean optional true - 是否显示分页 showPagerTotal boolean optional false 1.3.17 是否显示分页的总数部分 showPagerSizeChanger boolean optional true 1.6.9 是否可以改变分页的pageSize isMiniPager boolean optional false 1.6.9 分页是否是mini的 showHeader boolean optional true - 是否显示表格头部 showHeaderBorder boolean optional false 1.3.6 是否显示头部列之间的分割线 showMask boolean optional true - 是否在 loading 的时候显示蒙层 showSearch boolean optional false - 是否显示内置的搜索栏 doubleClickToEdit boolean optional true - 是否开启双击编辑 fetchDataOnMount boolean optional true 1.3.18 是否在组件 Mount 时立刻获取一次数据 rowSelector string optional 复选 1.3.20 行选择是复选还是单选,支持 checkboxSelector 和 radioSelector locale string optional zh-cn 1.3.17 国家化,目前支持 zh-cn/en-us emptyText string or element optional "暂无数据" - 当没有数据时 Table 展示的文案 searchBarPlaceholder string optional "搜索表格内容" 1.3.0 searchBar 的占位符 loadingText string optional "loading" 1.4.4 加载数据时的文案 headerHeight number optional 40 - 表格头部的高度 pageSize number optional 10 - 每页显示多少条数据 pagerSizeOptions array optional [10,20,30,40] - 显示的可选 pageSize queryKeys array optional [] - 有哪些数据会传递给 subComp jsxdata object optional - - 在远端数据还没有返回时用作默认数据 fetchUrl string optional "" - 表格的数据源 fetchMethod string optional "" - 远程数据源请求方式 fetchParams object optional - - 表格在请求数据时,会额外附带的参数,具有最高的优先级 fetchWithCredentials bool optional - 7.8.0 同 NattyFetch 配置 actionBar object/array optional null - 表格内置的操作条配置,详细见此 beforeFetch function(data, from) optional noop - 两个参数,data 表示表格请求数据时即将发送的参数,from 表示这次请求数据的行为从哪里产生,内置的有 search (搜索栏), order (排序) & pagination (分页),该函数需要返回值,返回值为真正请求所携带的参数。 processData function(data) optional noop - 有时源返回的数据格式,并不符合 Table 的要求,可以通过此函数进行调整,参数 data 是返回数据中 content 字段的 value,该函数需要返回值,返回值为符合 content 字段 value 的数据结构。 onFetchError function(result) optional noop 1.3.7 在返回数据中 success 不是 true 的情况下触发,返回所有请求得到的数据 onSearch function(searchTxt) optional noop 1.6.1 未配置 fetchUrl 的情况下触发,传回搜索的关键词 onOrder function(column, orderType) optional noop 1.6.1 未配置 fetchUrl 的情况下触发,传回排序的列和排序方式 onPagerChange function(current, pageSize) optional noop 1.6.1 未配置 fetchUrl 的情况下触发,传回要到达的分页和每页条数 onColumnPick function(columns) optional noop 7.6.0 勾选自定义列时触发,参数为勾选后的 columns onFilter function(filters) optional noop 9.0.0 未配置 fetchUrl 的情况下触发,传回需要进行过滤的参数 addRowClassName function(rowData) optional noop - 用于为特定的某几行添加特殊的 class,用于样式定制 rowSelection object optional noop - 选中复选框时触发的回调,rowSelection 是由回调函数组成的对象,包括 onSelect 和 onSelectAll,例子见此 rowGroupKey string optional 8.2.0 用于行分组,可选值为 columns 设置中 dataKey,使用对应的列内容做行分组 defaultEditable boolean optional false 10.4.16 默认开启行编辑模式 useListActionBar boolean optional false 10.5.0 新版listActionBar开关,actionBar配置,详细见此 getTooltipContainer function() optional null 10.5.2 单元格编辑状态下,tooltip位置可控 columnResizeable boolean optional false 10.5.9 表格列可拖拽 defaultRowGroupActiveKeys number/array optional undefined 11.1.0 行分组默认展开设置,可设置指定分组展开或者设置总展开分组数 onRowGroupOpenChange function(activeKeys, key) optional undefined 11.1.0 行分组展开状态变更回调 needCheckRightFixed boolean optional false 11.1.0 是否开启右固定列检查,用于解决可能产生两个右固定列的场景 fixHeaderToTop boolean optional false 11.2.0 是否显示一个固定顶部的header,用于滚动等状态下的标题贴顶功能 fixHeaderOffset number optional 0 11.2.1 fixed 状态下的header距离顶部的偏移量 fixActionBarToTop boolean optional false 11.4.0 是否显示一个固定顶部的actionBar,用于滚动等状态下的操作栏贴顶功能 fixActionBarOffset number optional 0 11.4.0 fixed 状态下的actionBar距离顶部的偏移量 expandIconType string optional undefined 11.3.0 树形和子表格模式下的展开按钮增加加减号样式 'adderSubtractor'

折叠展开专用

Name Type Require Since Ver. Default Note renderSubComp function(rowData) optional 1.3.15 - 传入二级组件,该函数需要返回值,返回 false,表示不渲染二级,返回 jsx,则渲染该 jsx toggleSubCompOnRowClick boolean optional 8.5.0 false 在点击行的时候,展开和收起折叠面板,操作列不受影响。其他区域如果不想触发需要自行 stopPropagation onToggleSubComp function(isOpen, rowData, table) optional noop 11.8.0 折叠面板状态变更时触发

Tree 模式专用

Name Type Require Since Ver. Default Note renderModel string optional - '' 使用 tree 模式时,此项为 'tree' levels number optional - 0 tree 模式默认展开的级数 toggleTreeExpandOnRowClick boolean optional 9.1.0 false 在点击行的时候,展开和收起对应的树节点,操作列不受影响。 loadTreeData function optional 9.1.1 --- 异步加载子数据,返回值可以是一个promise对象(格式:{data: [...]},也可以是一个对象(格式: {data: [...]})}

行内编辑表格专用

Name Type Require Since Ver. Default Note onChange function(data) optional - noop 有表格编辑行为触发,参数的数据格式为 {data: 表格的所有数据, changedData: 变动行的数据, dataKey: xxx, editKey: xxx, pass: 正在编辑的域是否通过校验} getSavedData boolean optional - true getValues() 和 onChange 返回的数据是否是保存之后的数据(通过了 saveRow() 的数据)

页底是固定在表格底部的一个特殊行,可用于统计合计等场景。

Name Type Require Since Ver. Default Note showFooter boolean optional 8.4.0 true 在配置了 footer 参数后,是否显示页底 showRowGroupFooter boolean optional 8.4.0 false 是否显示行分组中的 footer footer function({data, column, rowGroupData, from}) optional 8.4.0 - 页底渲染函数,data 为表格数据(一个数组),column 为当前列配置,rowGroupData 和 from 在 showRowGroupFooter 为 true 时生效,分别返回当前行分组的所有数据,和一个标志位 'rowGroup'

Key Name Type Since Ver. Require Note dataKey string - required 表格的数据中用于查看模式展示的字段 editKey string - optional 表格的数据中用于编辑模式的字段,如对于 select 来说,此项应为选项里的 key align string - optional 文字居中方式,默认 'left' title string/func - required 列头标题,可以是个函数,根据返回值进行渲染 width number - required 列宽,支持 100px, 100, '30%'(7.7.0 之后支持) hidden boolean - optional 是否隐藏,默认为 false ordered boolean - optional 是否显示内置的排序,默认为 false type string - optional 包含 'money', 'card', 'cnmobile', 'checkboxSelector', 'action', 'radio', 'text', 'select' 和 'custom' actions array - optional 当 type 是 action 的时候会用到,用于定义具体有哪些操作,格式见下方说明 collapseNum number 1.9.4 optional 当 type 是 action 的时候会用到,默认 3,指定超过多少个 action 时折叠 actionType string 1.9.4 optional 当 type 是 action 的时候会用到,默认 link,枚举值:link/button customField React Element - optional 当 type 是 custom 的时候会用到,用于传入自定义的 Field,用于行内编辑 render function - optional 在查看模式下,用户定制渲染的方式,返回一个 jsx 格式 fixed boolean - optional 是否固定在左侧,固定列不可以和折叠展开面板混合使用 rightFixed boolean 1.14.0 optional 是否固定在右侧,固定列不可以和折叠展开面板混合使用 delimiter string - optional 在 type 是 'money', 'card', 'cnmobile' 的时候会用到,用于传入格式化的分隔符 disable boolean - optional 在 type 为 checkboxSelector 时使用,是否禁用 checkbox,优先级高于 isDisable isDisable function(rowData) 1.3.1 optional 在 tpye 为 checkboxSelector 时使用,为一个回调函数,用于根据 rowData 去判断是否禁用该行的 checkbox canEdit function(rowData) 1.3.3 optional 在 type 为可编辑表格的类别时使用,为一个回调函数,用于根据 rowData 去判断该行该列是否可以编辑 config object 1.5.0 optional 在 type 为 text/select/radio 时使用,传入对应的配置项,配置项与对应的组件(uxcore-selelct2)相同 renderChildren function 1.5.0 - 在 type 为 select/radio 时使用,通过返回 jsx 传入选项。 filters array 9.0.0 optional 表头的筛选菜单项。具体格式见下方

列配置项的例子

let columns = [ { dataKey : 'check' , type : 'checkbox' }, { dataKey : 'name' , render : ( cellData ) => ( < a > {cellData} </ a > ) }, { dataKey : 'firstName' , title : 'FristName' , width : '15%' , filters : [{ text : 'Joe' , value : 'Joe' , }, { text : 'Jim' , value : 'Jim' , }, { text : 'Submenu' , value : 'Submenu' , children : [{ text : 'Green' , value : 'Green' , }, { text : 'Black' , value : 'Black' , }], }], message : '这是一个提示' , ordered : true , }, } ]

列配置项的例子2(带列群组, since ver. 1.3.0)

let columns = [ { dataKey : 'check' , type : 'checkbox' , disable : false }, { group : "国家" , columns : [ { dataKey : 'country' , title : '国家' , width : 200 , ordered : true }, { dataKey : 'country2' , title : '国家2' , width : 200 , ordered : true }, ] } ]

rowSelection 的例子

let rowSelection = { onSelect : function ( record, selected, selectedRows ) { console .log(record, selected, selectedRows); }, onSelectAll : function ( record, data ) { console .log(record, data); }, isDisabled : function ( rowData ) { return false ; } };

通过rowSelection以及processData两个回调的配合,即可实现业务上可能会碰到的跨页行选择等功能。

基本思路是:

1、设置一个记录当前选中行的数据结构,如allSelectedRows;

2、在processData中过滤出所有该数据结构中包含的行数据,并将jsxchecked属性设置为true;

3、在rowSelection.onSelect中判断当前选中项的状态,并修改allSelectedRows中的数据即可

返回的数据格式

数据格式的约定见此

{ "content" :{ "data" :[ { "id" : '1' "grade" : "grade1" , "email" : "email1" , "firstName" : "firstName1" , "lastName" : "lastName1" , "birthDate" : "birthDate1" , "country" : "country1" , "city" : "city1" } ... ], "currentPage" : 1 , "totalCount" : 30 }, "success" : true , "errorCode" : "" , "errorMsg" : "" }

上面的数据格式是 ajax 返回的数据格式要求,如果你通过 jsxdata 传值,只需要 content 里面的内容。

{ "data" :[ { "id" : '1' "grade" : "grade1" , "email" : "email1" , "firstName" : "firstName1" , "lastName" : "lastName1" , "birthDate" : "birthDate1" , "country" : "country1" , "city" : "city1" } ... ], "currentPage" : 1 , "totalCount" : 30 }

ActionBar 配置的例子

actionBar : { "新增行" : () => { me.refs.grid.addEmptyRow(); }, "编辑所有行" : () => { me.refs.grid.editAllRow(); } } actionBar : [ { title : '新增行' , callback : () => { me.refs.grid.addEmptyRow(); }, render : ( title ) => { return < Button > {title} </ Button > } }, { title : "编辑所有行" , callback : () => { me.refs.grid.editAllRow(); } }, { title : "保存所有行" , callback : () => { me.refs.grid.saveAllRow(); } } ] actionBar : { className : 'my-list-action-bar' , showSelectAll : true , buttons : [ { title : 'Action Button' , render() { return ( < Button type = { ' primary '}> 切换子表格状态 </ Button > ) }, keepActiveInCustomView : false , callback : () => { this .forceUpdate(); console .log(me.table.getData()); me.table.toggleSubComp(me.table.getData().data.datas); }, }, { title : '按钮' , keepActiveInCustomView : false , type : 'primary' , callback : () => { me.table.selectAll( true ); } } ], actionBarTip : '已经为您找到记录123条' , customBarItem : { render() { return ( < p style = {{color: ' red '}} onClick = {(e) => {console.log(e)}}>自定义内容 </ p > ) } }, rowOrder : { iconName : 'paixu-jiangxu' , defaultValue : { text : '排序方式一' , value : '123' }, items : [ { text : '排序方式一' , value : '123' }, { text : '排序方式二' , value : '456' } ], onChange(data) { console .log(data) } }, columnsOrder : { iconName : 'huxiangguanzhu' , title : '列排序' , includeActionColumn : false , onChange(dragInfo, data) { console .log(data) } }, columnsPicker : { iconName : 'zidingyilie' , title : '自定义列' , keepActiveInCustomView : true , onChange(data) { console .log(data) } }, customView : { render(data, currentPage) { console .log(data, currentPage); return new Promise ( function ( resolve ) { setTimeout( () => { resolve( < Test name = { '自定义的 View '}/> ) }) }) } }, // 是否显示翻页器 showMiniPager: true, search: { // placeholder: '请输入搜索关键字', onSearch() { console.log(234234) } }, // 在自定义视图下移出翻页器 removePagerInCustomView: true, linkBar: [ { title: '修改columns', callback: () => { this.setState({ columns: this.state.columns.filter(item => { return item.title === 'LastName' || item.title === 'Email' || item.title === '操作1' }) }) }, }, { title: '操作外链二', callback: () => { alert(2); }, }, ], }

actions 配置的例子

actions: [ { title : '编辑' , callback : ( rowData ) => { me.refs.grid.editRow(rowData); }, mode : Constants.MODE.VIEW }, { title : '保存' , callback : ( rowData ) => { me.refs.grid.saveRow(rowData); }, mode : Constants.MODE.EDIT, render : ( title, rowData ) => { return title + '1' } } ]

对于多行的支持

正常情况下,Table 中每个单元格按照一行缩略的方式展示,根据业务需要,有时可能需要展示多行,对此,Table 通过 prop addRowClassName 配合专属类名 multiline 来实现。示例如下:

addRowClassName: function ( rowData ) { return 'multiline' ; }