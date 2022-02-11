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uview-ui

by umicro
2.0.10 (see all)

uView UI，是全面兼容nvue的uni-app生态框架，全面的组件和便捷的工具会让您信手拈来，如鱼得水

npm
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uView 2.0

多平台快速开发的UI框架

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说明

uView UI，是uni-app全面兼容nvue的uni-app生态框架，全面的组件和便捷的工具会让您信手拈来，如鱼得水

官方文档：https://uviewui.com

官方1群：1042987248（已满）

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特性

  • 全面兼容nvue，原生渲染，高性能
  • 兼容安卓，iOS，微信小程序，H5，QQ小程序，百度小程序，支付宝小程序，头条小程序
  • 60+精选组件，功能丰富，多端兼容，让您快速集成，开箱即用
  • 众多贴心的JS利器，让您飞镖在手，召之即来，百步穿杨
  • 众多的常用页面和布局，让您专注逻辑，事半功倍
  • 详尽的文档支持，现代化的演示效果
  • 按需引入，精简打包体积

预览

您可以通过微信扫码，查看最佳的演示效果。

链接

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欢迎加入我们的QQ群交流反馈：点此跳转

关于PR

我们非常乐意接受各位的优质PR，但在此之前我希望您了解uView2.0是一个需要兼容多个平台的（小程序、h5、ios app、android app）包括nvue页面、vue页面。 所以希望在您修复bug并提交之前尽可能的去这些平台测试一下兼容性。最好能携带测试截图以方便审核。非常感谢！

安装

下载地址 —— https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=1593

快速上手

请通过官网安装文档了解更详细的内容

使用方法

配置easycom规则后，自动按需引入，无需import组件，直接引用即可。

<template>
    <u-button text="按钮"></u-button>
</template>

请通过快速上手了解更详细的内容

捐赠uView的研发

uView文档内容和框架源码全部开源免费，如果您认为uView帮到了您的开发工作，您可以捐赠uView的研发工作，捐赠无门槛，哪怕是一杯可乐也好(相信这比打赏主播更有意义)。

版权信息

uView遵循MIT开源协议，意味着您无需支付任何费用，也无需授权，即可将uView应用到您的产品中。

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