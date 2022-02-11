uView UI，是uni-app全面兼容nvue的uni-app生态框架，全面的组件和便捷的工具会让您信手拈来，如鱼得水
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我们非常乐意接受各位的优质PR，但在此之前我希望您了解uView2.0是一个需要兼容多个平台的（小程序、h5、ios app、android app）包括nvue页面、vue页面。 所以希望在您修复bug并提交之前尽可能的去这些平台测试一下兼容性。最好能携带测试截图以方便审核。非常感谢！
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配置easycom规则后，自动按需引入，无需
import组件，直接引用即可。
<template>
<u-button text="按钮"></u-button>
</template>
请通过快速上手了解更详细的内容
uView文档内容和框架源码全部开源免费，如果您认为uView帮到了您的开发工作，您可以捐赠uView的研发工作，捐赠无门槛，哪怕是一杯可乐也好(相信这比打赏主播更有意义)。
uView遵循MIT开源协议，意味着您无需支付任何费用，也无需授权，即可将uView应用到您的产品中。