LatLng to UTM converter vice versa for Nodejs.

Installation

Via [npm]:

npm install utm-latlng

Usage

Javascript

var utmObj = require ( 'utm-latlng' ); var utm= new utmObj(); OR var utm= new utmObj( 'Everest' );

Ellipsoid List

Airy Australian National Bessel 1841 Bessel 1841 Nambia Clarke 1866 Clarke 1880 Everest Fischer 1960 Mercury Fischer 1968 Fischer 1968 GRS 1967 GRS 1980 Helmert 1906 Hough International Krassovsky Modified Airy Modified Everest Modified Fischer 1960 South American 1969 WGS 60 WGS 66 WGS 72 WGS 72 ED50 WGS 84 EUREF89 ETRS89

Convert from UTM to latitude/longitude coordinates.

Returns { lat:xxxxx, lang:xxxxx } .

Convert from latitude/longitude coordinates to UTM.